Ünlü oyuncu katıldığı etkinlikte yere yığıldı! Hayranları neye uğradığını şaşırdı

Dünya çapında Highlander filmiyle tanınan 69 yaşındaki aktör Christopher Lambert, ABD’de katıldığı imza gününde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ünlü oyuncu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kan şekerinin düştüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Ünlü oyuncu Christopher Lambert, Pittsburgh kentinde düzenlenen imza etkinliğinde sevenlerine korku dolu anlar yaşattı. “Highlander” ve “Mortal Kombat” filmleriyle tanınan 69 yaşındaki oyuncu, etkinlik sırasında hayranlarına imza verdiği sırada aniden yere yığıldı.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve istirahat ettiği belirtildi.

TMZ’ye konuşan Lambert’in menajeri, 69 yaşındaki oyuncunun etkinlikten önceki gece yeterince uyumadığını ve gün boyunca fazla yemek yemediğini, bunun sonucunda kan şekerinin düştüğünü belirtti.

Ünlü oyuncu katıldığı imza etkinliğinde fenalaşarak yere yığıldı! Sevenleri neye uğradığını şaşırdı

Lambert’in ertesi gün gerçekleşecek programa katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, oyuncunun önümüzdeki hafta Chicago’da düzenlenecek FAN EXPO etkinliğine katılabilecek durumda olduğu ifade edildi.

Lambert, geçen yıl da kaldığı otelde merdivenlerden düşerek sırtından yaralanmış ve bu nedenle İsveç’teki bir bilim kurgu festivaline katılamamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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