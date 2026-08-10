Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Pendikspor-Batman Petrolspor maçı ile tamamlanıyor. Futbolseverler ise ''Pendikspor-Batman Petrolspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına cevap arıyor.

TFF 1. Lig ilk haftada Boluspor, Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Bandırmaspor ise İstanbulspor'u 3-0 yendi. Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor 0-0 berabere kalırken, Sivasspor ve Esenler Erokspor da golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Antalyaspor ise Keçiörengücü karşısında 4-3'lük galibiyet elde ederek haftanın en gollü maçlarından birine imza attı.

Pendikspor-Batman Petrolspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig karşılaşması bu akşam!

Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederken, Sarıyer de Muğlaspor karşısında aynı skorla galip geldi. Kayserispor deplasmanda Vanspor'u 2-0 yendi. Haftanın bir diğer karşılaşmasında ise Bursaspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. İlk haftanın son maçında ise gözler Pendikspor ile Batman Petrolspor arasındaki mücadelede olacak. Peki, Pendikspor-Batman Petrolspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Pendikspor-Batman Petrolspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig karşılaşması bu akşam!

PENDİKSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig ilk haftanın son karşılaşması olan Pendikspor-Batman Petrolspor maçı TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise Tabii platformu üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.



Pendikspor-Batman Petrolspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig karşılaşması bu akşam!

PENDİKSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Batman Petrolspor maçı 10 Ağustos Pazartesi saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmaya Pendik Stadı ev sahipliği yapacak.



Pendikspor-Batman Petrolspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig karşılaşması bu akşam!

PENDİKSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Pendikspor ile Batman Petrolspor arasındaki karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Metoğlu'nun yardımcılıklarını Ferhat Çalar ve Kerem Kalkan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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