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Iğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayın bilgileri

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Iğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Fotoğraf Başlığı Iğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman?

Iğdır FK, ligin açılış haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayacak. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki takım, ilk maçta puan almak için mücadele edecek. Futbolseverler ''Iğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman?'' sorusunu gündeme getirirken karşılaşmanın şifresiz canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasındaki karşılaşmaya Aktepe Stadyumu ev sahipliği yapacak. Iğdır FK sezonun ilk maçında taraftarının önünde sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre karşılaşmayı Davud Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ve Harun Reşit Güngör yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olacak. VAR görevinde Sarper Barış Saka, AVAR görevinde ise Adnan Deniz Kayatepe bulunacak. Peki, Iğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman?

Iğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiIğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayın bilgileri

IĞDIR FK-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır FK-Fatih Karagümrük karşılaşması beIN SPORTS MAX 1, TRT Avaz ve tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Iğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiIğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayın bilgileri

IĞDIR FK-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Iğdır FK ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Iğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiIğdır FK-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayın bilgileri

IĞDIR FK-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma şifresiz canlı yayın ile futbolseverler tarafından izlenebilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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