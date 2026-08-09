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Spor

Beşiktaş'ın Avrupa'da rövanş maçının hakemi belli oldu

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Beşiktaş'ın Avrupa'da rövanş maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf Başlığı Beşiktaşın Avrupada rövanş maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi konuk edeceği karşılaşmayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA, Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder'in düdük çalacağını açıkladı.

Beşiktaş
Başlık ResmiBeşiktaş

MÜCADELE 13 AĞUSTOS'TA

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş karşılaşması, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

UEFA'nın açıkladığı hakem kadrosu şu şekilde:

Hakem: Urs Schnyder
1. Yardımcı hakem: Marco Zürcher
2. Yardımcı hakem: Benjamin Zürcher
Dördüncü hakem: Sven Wolfensberger

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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