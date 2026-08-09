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Dünya

Brezilya'da feci helikopter kazası: Ölüler var

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Brezilya'da feci helikopter kazası: Ölüler var
Fotoğraf Başlığı Brezilyada feci helikopter kazası: Ölüler var

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ormanlık alana düşen helikopterdeki 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Cesetlerden ikisinin 'tamamen yanmış' olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerden üçünün Kolombiyalı turistler olduğu değerlendiriliyor.

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ormanlık alana düşen helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel itfaiye teşkilatı, hayatını kaybedenlerin pilot ve 3 yolcu olduğunu, kimlik tespit çalışmalarının ise henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu Diana Paez, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden üçünün Kolombiyalı turist olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Paez, cesetlerden ikisinin "tamamen yanmış" olması nedeniyle adli tıp ekiplerinin kimlik tespitini hızlı bir şekilde tamamlamasının zorlaştığını bildirdi.

Brezilyada feci helikopter kazası: Ölüler var
Başlık ResmiBrezilyada feci helikopter kazası: Ölüler var

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, çarpmanın ardından kaza yerinde yangın çıktığı ve olay yerine uzman itfaiye ekiplerinin sevk edildiği görüldü.

Helikopterin ulaşılması zor bir ormanlık alana düşmesi nedeniyle itfaiyeciler cesetlere ulaşmakta zorluk çekti. Turistler için manzaralı uçuşlar düzenleyen bir şirkete ait helikopter, şehre ve denize bakan popüler seyir noktası Vista Chinesa yakınlarında düştü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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