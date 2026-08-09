Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evden ceset çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evden ceset çıktı

Beyoğlu’nda mahalle sakinlerinin bir binadan gelen yoğun kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiyenin demir parmaklıkları kırarak girdiği dairede, yalnız yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki Selim Bağda’nın cansız bedeni bulundu. Bağda’nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu’nun Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

57 YAŞINDAKİ ADAMIN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri bir binadan gelen yoğun kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kötü kokunun binanın giriş katında bulunan daireden geldiğini tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, dairenin demir parmaklıklarını kırdı. İtfaiyenin yardımıyla eve giren polisler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Selim Bağda’yı (57) salondaki koltukta hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Bağda’nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bağda’nın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Bağda’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KOKUDAN NEFES ALAMIYORDUM’’

Yoğun koku nedeniyle yetkililere haber verdiklerini anlatan bir bina sakini, "Genç birisiydi. Bildiğim kadarıyla tek yaşıyordu. Arada bir kardeşi gelip, kalıyordu. Kardeşi de öldüğü gün olayı komşulardan öğrendi. Ben binadan kokuyu aldım. Çocuğum küçük olduğu için dışarıya çıkamıyorum. Burada kaynım oturuyor, ona yemek gönderdim. Bir baktım oğlum eve girerken burnunu kapatıp 'Anne binadan çok pis bir koku geliyor' dedi. Ben de kafamı binaya uzattım. Çok pis bir koku geliyordu. Kapıyı kapatırken kokudan nefes alamıyordum. Polis geldi, sonra itfaiye geldi, sonra savcı geldi. Evde ölü bulunmuş. Çekyatın üzerinde ölü bulunmuş diye duyduk’’ ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Babasını öldürdü, ceset parçalarını tuvalete gömdü! Mahkemeden flaş karar
3. SAYFA

Babasını öldürdü, ceset parçalarını tuvalete gömdü! Mahkemeden flaş karar

"SANKİ LEŞ KOKUSU VARDI’’

Binada oturan bir başka vatandaş ise sabah işe gitmek için binadan çıktığı esnada kokuyu fark ettiğine değinerek, "İnerken kokuyu aldım, çıktım, gittim. Alt komşum da aynı şekilde söyledi. Sanki leş kokusu vardı. Sabah saat 8’de işe gitmek için binadan çıkıyorum, hafif bir hayvan leşi kokusu geliyordu. Pencereden gelen hafif bir kokuydu. Sonra ben çıktım, işe gittim. Gece 12 gibi işten döndüm, kapıda polisler vardı" diye konuştu.

ÖLÜMÜNDE KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Mahalle sakinlerinden Cem Kamar, komşuların şikayetleri üzerine kapıyı kontrol ettiğinde yoğun bir kötü koku aldığını belirterek, "Alttaki komşu gelip, 'Kapıdan koku geliyor' dedi. Sonra ben gidip, kapıyı kontrol ettim, leş gibi kokuyordu. Kalp krizi geçirmiş. Ondan sonra sabah saat 4’e doğru gelip, cenazeyi aldılar. Ben onu en son cumartesi sabah gördüm. Biz burada su indiriyorduk. Selam verdi gitti. Sonra cumartesi öğlen saatlerinde vefat etti, biz onu pazartesi akşamı bulduk. Çalışmıyordu, daha önceden çalışıyormuş. Otellerde barmenlik falan yapıyormuş. Son zamanlarda çalışmıyordu. Son zamanlarda burada kötü oluyordu, kalbini tutuyordu. Çok ambulans çağırıyorduk. Ondan sonra da zaten vefat etmiş. Yalnız yaşıyordu ama ara sıra kardeşi onda kalıyordu. Kardeşi de o sırada yurtdışına tatile gitmişti. Ona ben haber verdim’’ şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tartıştığı kadın müşterinin yakınları kırtasiyeyi bastı! Tezgahın üzerine çıkıp saldırdılar
Tartıştığı kadın müşterinin yakınları kırtasiyeyi bastı!
Kaydet
İstanbul Kartal’da dehşet anları! Otomobil 3 araca çarpıp takla attı
Kartal’da dehşet anları! Otomobil 3 araca çarpıp takla attı
Kaydet
Eski başpehlivandan Tokatlı başpehlivana saldırı! Takip edip, yeğenleriyle darp etti
Eski başpehlivandan Tokatlı başpehlivana saldırı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.