Kırıkkale'de babasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırarak tuvalete sakladığı öne sürülen 25 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde 25 yaşındaki Ö.A., babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını öne sürerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

İFADESİNDEKİ ÇELİŞKİLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma sırasında kayıp ihbarında bulunan Ö.A.'nın ifadelerindeki çelişkileri fark eden ekipler, aramalarını ev ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Yapılan incelemelerde Yusuf Ayan'ın cansız bedeni, yaşadığı evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu. İlk belirlemelere göre Ayan'ın öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edildi.

OĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.A. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.

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