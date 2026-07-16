Babasını öldürdü, ceset parçalarını tuvalete gömdü! Mahkemeden flaş karar
Kırıkkale'de babasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırarak tuvalete sakladığı öne sürülen 25 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 25 yaşındaki Ö.A., babası Yusuf Ayan'dan (55) bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
- İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
- Soruşturma sırasında Ö.A.'nın ifadelerindeki çelişkileri fark eden ekipler, aramaları ev ve çevresinde yoğunlaştırdı.
- Yusuf Ayan'ın cansız bedeni, yaşadığı evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu ve ilk belirlemelere göre öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edildi.
- Gözaltına alınan Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde 25 yaşındaki Ö.A., babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını öne sürerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.
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İFADESİNDEKİ ÇELİŞKİLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturma sırasında kayıp ihbarında bulunan Ö.A.'nın ifadelerindeki çelişkileri fark eden ekipler, aramalarını ev ve çevresinde yoğunlaştırdı.
Yapılan incelemelerde Yusuf Ayan'ın cansız bedeni, yaşadığı evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu. İlk belirlemelere göre Ayan'ın öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edildi.
OĞLU TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.A. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.