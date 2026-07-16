Manisa’da eşi ile tartışan G.G., genç kadının burnunu ısırarak kopardı. Dehşeti yaşayan İ.G. itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarılırken, saldırgan eş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan G.G. (29) ile eşi İ.G. (28) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma ilerlerken, G.G. eşinin burnunu ısırdı. Kavga seslerini duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa’da dehşet! Eşinin burnunu ısırarak kopardı! Genç kadın hastanede, eşi tutuklandı

BALKONDAN KURTARILDI

Evin kapısının açılmaması nedeniyle itfaiye bina önüne tedbiren şişme hava yatağı kurdu. Daireye merdivenle ulaşan ekipler, dehşeti yaşayan kadını balkondan merdivenle indirdi.

BURNU KOPMUŞ

28 yaşındaki İ.G.’nin burnunun ısırık sonucu koptuğu tespit edildi. Korkunç olay sonrası İ.G, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın daha sonra ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen saldırgan eş G.G. tutuklandı.

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