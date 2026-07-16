TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifle otomobillerde ÖTV hesaplamasında yeni dönem başlıyor. Motor silindir hacminin yanı sıra araçların çekiş sistemi de vergi belirlenirken dikkate alınabilecek.

Otomobillerde yeni bir düzenleme geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, artık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplanırken yalnızca motor silindir hacmi değil, araçların çekiş sistemi de dikkate alınabilecek.

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Teklifle birlikte, ÖTV hesaplamasında yalnızca aracın motor büyüklüğü değil, gücün hangi tekerleklere aktarıldığını belirleyen çekiş sistemi de göz önünde bulundurulacak. Böylece önden çekişli, arkadan itişli ve dört çeker araçlar için farklı ÖTV oranları uygulanmasının önü açılabilecek.

Araç alacaklara dikkat! ÖTV hesaplamasında yeni dönem

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, yeni araç alacak kişileri ilgilendiren düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı'na yeni yetki verildi. ÖTV oranlarının artırılıp azaltılmasına ilişkin kararları Cumhurbaşkanı veriyor.

ÖTV'YE ÇEKİŞ SİSTEMİ İBARESİ DE EKLENDİ

Teklifin komisyonda kabul edilmesiyle birlikte önerge şu şekilde düzenlendi: 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendindeki "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi," ibaresi de eklendi.

Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi verilmezken, Özel Tüketim Vergisi belirlenirken yalnızca motor silindir hacminin değil, çekiş sisteminin de dikkate alınmasına imkan sağlanacak.

Araç alacaklara dikkat! ÖTV hesaplamasında yeni dönem

Komisyonda kabul edilen düzenlemeyle birlikte, ilerleyen dönemde 4x4, 4x2, önden çekişli ve arkadan itişli araçlar için motor hacminin yanı sıra çekiş sistemine göre de farklı ÖTV oranları uygulanabilecek.

Ülkemizde araçlara ilişkin Özel Tüketim Vergisi'nde motor hacmi ve aracın matrahı belirleyici oluyor. Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyle araçların çekiş sistemi de dikkate alınabilecek.

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