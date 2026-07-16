Alphabet hisselerindeki yükseliş, Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page'in servetine milyarlarca dolar ekledi. Page'in serveti 300 milyar dolar sınırını aşarken, yükselişte Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway aracılığıyla Alphabet'e yaptığı dev yatırım etkili oldu. Alphabet'teki yatırımlarının da katkısıyla servetini artıran Larry Page, dünyanın en zengin ikinci ismi olarak Elon Musk'ın ardında yer alıyor.

Google'ın kurucu ortaklarından, internet teknolojileri ve yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla tanınan Amerikalı girişimci ve iş insanı Larry Page, servetine servet eklemeye devam ediyor. Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Page'in serveti, çarşamba günü Alphabet hisselerinde yaşanan yükselişle birlikte 300 milyar dolar barajını aştı.

Bu yükseliş, dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın yönetimindeki yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in teknoloji devi Alphabet'e (Google) yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımın ardından yaşandı. Alphabet hisseleri geçen yıl içinde değerini dörde katlamıştı. Şimdi ise bu yatırımla birlikte şirket değer kazanmaya devam ediyor.

Alphabet hisseleri çarşamba günü öğleden sonra yüzde 3,9 artışla yaklaşık 373 dolar seviyesine ulaştı. Böylece hisseler, salı günkü yüzde 2'lik yükselişini daha da genişletmiş oldu.

300 milyar dolar sınırını aştı! Dünyanın en zengin ikinci ismi servetine servet kattı

Hisselerdeki artış Google'ın kurucu ortaklarına da yaradı. Bu yükseliş, Larry Page'in net servetine 8 milyar dolar ekleyerek servetini 301,7 milyar dolara çıkardı. Google'ın diğer kurucu ortağı Sergey Brin'in serveti ise 7,3 milyar dolar artarak 278,2 milyar dolara ulaştı. Böylece iki Google milyarderi de servetlerine servet kattı.

Alphabet hisselerindeki artış, Buffett'ın salı sabahı CNBC'ye verdiği röportajdaki açıklamalarının ardından hızlandı. Buffett, Berkshire Hathaway'in Alphabet'e ilk yatırımını geçen yıl kendisinin "başlattığını" belirtti.

BUFFETT'IN EN SEVDİĞİ HİSSE APPLE

Fakat Buffett'ın en sevdiği hisse Apple olmaya devam ediyor. Apple'ın küresel pazardaki konumunu ve sadık müşteri kitlesini bilen Buffett, şirket hakkında "geleceğinin geçmişi kadar parlak" olduğunu söyledi. Buffett'ın bu açıklamalarının ardından Apple hisseleri de çarşamba öğleden sonra yüzde 4 değer kazandı. Buffett ayrıca Alphabet'e daha önce yatırım yapmayarak "hata ettiğini" kabul etti. 95 yaşındaki Buffett, Alphabet'in yapay zeka pazarında karşılaştığı artan rekabete de dikkat çekti.

17,8 MİLYON ADET ALPHABET HİSSESİ SATIN ALDI

Ünlü yatırım şirketi, küresel pazarda önemli bir rol üstlenen teknoloji şirketini es geçmedi ve yapay zekanın öncülerinden biri olan Alphabet'te kasım ayında 4,3 milyar dolar değerinde 17,8 milyon adet Alphabet hissesi satın aldığını açıkladı. Küresel pazardaki gelişmelere ayak uydurmaya çalışan yatırım devi Berkshire Hathaway, bu yılın başlarında 36,4 milyon Class A ve 3,6 milyon Class C hissesi daha ekleyerek toplam payını yaklaşık 58 milyon hisseye çıkardı. Bu yatırımın güncel değeri yaklaşık 21 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca Alphabet, geçen ay Berkshire'ın yapay zeka altyapısını genişletmek amacıyla 10 milyar dolarlık yeni ihraç edilen hisseyi satın almayı kabul ettiğini duyurdu.

300 milyar dolar sınırını aştı! Dünyanın en zengin ikinci ismi servetine servet kattı

Günden güne gelişen teknolojilere ayak uydurmaya çalışan şirketler ve yatırımcıları, bu sektöre büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Forbes tahminlerine göre, 2025 yılından sonra Berkshire Hathaway CEO'luğundan ayrılan Buffett, 139,1 milyar dolarlık servetiyle ve yaptığı yatırımlarla dünyanın en zengin 10. kişisi konumunda bulunuyor. Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin ise dünyanın en zengin ikinci ve üçüncü kişileri olarak yerlerini korumaya devam ediyor. Listenin zirvesinde ise Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden Elon Musk, 866 milyar doları aşan servetiyle bulunuyor.

Alphabet hisseleri ise bu yıl rekabet gücünü korumaya devam ediyor. Şirket hisseleri, teknoloji endeksi Nasdaq'ı geride bırakarak yaklaşık yüzde 18 değer kazanırken, Nasdaq aynı dönemde yüzde 12 büyüme kaydetti.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, yıllık gelirinde 400 milyar dolar barajını aştı. Yapay zeka yatırımlarına ağırlık veren şirket, Google Hizmetleri ve Google Cloud ürünlerindeki güçlü ivme sayesinde gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Bulut gelirlerinde yüzde 48'lik artış kaydedildi. Alphabet, bir önceki yıl yapay zeka talebi için 105 milyar dolar sermaye harcaması yapmıştı. Şirket, 2026 mali yılında bu harcamaların 185 milyar dolara kadar ulaşabileceğini açıkladı.

Günden güne değişen küresel pazardaki rekabet, piyasalara ve yatırımlara yansımaya devam ederken zenginler listesi de sürekli değişebiliyor. Değişen dünya koşullarıyla birlikte dev yatırımlar bazı isimlerin servetine servet katarken, aynı zamanda onları listenin gerisine düşürebilecek gelişmeler de yaşanabiliyor. Listenin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

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