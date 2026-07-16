TRT 1'in 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırladığı İki Destan Bir Vatan filmi, iki farklı dönemde verilen bağımsızlık mücadelesini aynı hikayede buluşturuyor. İki Destan Bir Vatan filmi oyuncu kadrosu, konusu, çekim yerleri ve yayın bilgileri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İki Destan Bir Vatan filmi, Sakarya Meydan Muharebesi ile 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları ortak bir vatan savunması etrafında ele alıyor. Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği yapım, geçmişte ve günümüzde farklı koşullar altında mücadele eden insanların hikayelerini paralel bir anlatımla ekrana taşıyor. Film, 16 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de ilk kez yayınlanacak.

İKİ DESTAN BİR VATAN FİLMİ OYUNCULARI

İki Destan Bir Vatan filminin oyuncu kadrosunda İsmail Ege Şaşmaz, Hande Doğandemir, Hüseyin Avni Danyal, Sinan Tuzcu, Murat Han, Selen Soyder, Seda Yıldız, Hande Subaşı, Ali İl, Hilmi Cem İntepe ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosuyla hazırlanan yapımda, hem 1921 yılındaki Sakarya mücadelesinde hem de 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayların farklı karakterler üzerinden anlatılması amaçlanıyor.

İki Destan Bir Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi?

İsmail Ege Şaşmaz

Hande Doğandemir

Hüseyin Avni Danyal

Sinan Tuzcu

Murat Han

Selen Soyder

Seda Yıldız

Hande Subaşı

Ali İl

Hilmi Cem İntepe

Devrim Kabacaoğlu

İki Destan Bir Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi?

İKİ DESTAN BİR VATAN KONUSU NE?

İki Destan Bir Vatan filmi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini iki ayrı dönem üzerinden anlatıyor. Hikayenin bir bölümünde 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi sırasında işgale karşı direnen ve isimleri resmi kayıtlara geçmeyen kahramanlara odaklanılıyor. Diğer bölümde ise 15 Temmuz 2016 gecesinde darbe girişimine karşı harekete geçen sıradan insanların mücadelesi işleniyor.

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