Şanlıurfa'da marketlere yönelik denetimlerde skandal ortaya çıktı. Son kullanma tarihi geçen ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek yeniden satışa sunulduğu belirlenirken, 3 ila 5 yıl tarihi geçmiş şampuanlar ile bozulmuş ve küflenmiş gıdalar da ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen son denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek yeniden satışa sunulduğu tespit edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Merkez Bankası rezervleri 163,3 milyar dolara yükseldi

ESKİ ETİKETİN ÜZERİNE YENİ ETİKET

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, bazı marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlerin üzerindeki eski etiketlerin sökülerek yerine yeni tarihli etiketlerin yapıştırıldığı belirlendi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu uygulama nedeniyle işletmelere yasal işlem uygulanırken, tarihi değiştirilen ürünler satıştan kaldırıldı.



Son kullanma tarihi 5 yıl geçen ürünleri yeniden satışa sundular! Etiketleri değiştirip rafa koydular

SON KULLANMA TARİHİN ÜZERİNDEN 5 YIL GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde ayrıca son kullanma tarihinin üzerinden 3 ila 5 yıl geçmiş şampuanlar da ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden çok sayıda kozmetik ürüne de zabıta ekiplerince el konulurken, kullanım süresi geçmiş şampuanların ciltte tahriş, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon riski ve saç dökülmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Son kullanma tarihi 5 yıl geçen ürünleri yeniden satışa sundular! Etiketleri değiştirip rafa koydular

BOZULMUŞ VE KÜFLENMİŞ GIDA TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin denetimlerinde insan sağlığı için ölümcül olabilecek bozulmuş ve küflenmiş gıdalara da rastlandı. Döner tarzı et ürünlerinin paketindeki küfleri gören zabıta ekipleri gözlerine inanamadı.

Son kullanma tarihi 5 yıl geçen ürünleri yeniden satışa sundular! Etiketleri değiştirip rafa koydular

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı taviz verilmeyeceğini belirterek, denetimlerin kent genelindeki market, zincir mağaza ve satış noktalarında aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası