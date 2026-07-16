BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Temmuz Cuma günü satışa çıkacak yeni fırsatlarla güncellendi. Seyahat ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden saklama çözümlerine kadar farklı kategorilerde yer alan ürünler ve fiyatları alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. İşte 17 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler listesi...

BİM'in 17 Temmuz 2026 tarihli aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Haftanın yeni kataloğunda farklı boylardaki valizler, çocuk valizi, tekerlekli buzluk, tava ve tencere çeşitleri, cam ürünler, düzenleyiciler ve tekstil ürünleri öne çıkıyor. Aktüel ürünler, stoklarla sınırlı olmak üzere cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 TEMMUZ 2026

Chef's karnıyarık tencere 32 cm 679 TL

Tefal Simplicity wok tava 28 cm 999 TL

Chef's kızartma tenceresi 22 cm 429 TL

Chef's tava seti 2'li 599 TL

Chef's krep tava 32 cm 339 TL

Tefal manuel rondo 749 TL

Benante desenli cam kesme tablası 199 TL

Benante desenli pasta tabağı 4'lü 249 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 17 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler listesi

Bonera derin emaye kase 16 cm 249 TL

Paşabahçe cam kase / meyvelik 24 cm 139 TL

Paşabahçe cam kase seti 6'lı 199 TL

Paşabahçe cam servis tabağı 2'li 95 TL

Paşabahçe Misis çay bardağı 6'lı 129 TL

Rakle renkli cam tatlı kasesi 3'lü 239 TL

Lav cam su bardağı 3'lü 109 TL

Lav cam meşrubat bardağı 3'lü 129 TL

Desenli metal çerezlik 20 TL

Buzluk termos 20 L 849 TL

Bıçak / soyacak seti 3'lü 119 TL

Büyük boy ABS valiz 1.190 TL

Orta boy ABS valiz 1.050 TL

Küçük boy ABS valiz 925 TL

Wexta çocuk valizi 999 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 119 TL

Okyanus Home tek fiyat mutfak gereçleri 49 TL

Tek fiyat mutfak ekipmanları 39 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 17 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler listesi

Benante ponpon detaylı ekmeklik 199 TL

Benante ponpon detaylı sepet 249 TL

Benante bambu dönen sunumluk 209 TL

Kare saklama kabı 3'lü 0,45 L 35 TL

Kare saklama kabı 3'lü 0,75 L 45 TL

Çok amaçlı kapaklı kutu 139 TL

Ayaklı bölmeli organizer 65 TL

Çok amaçlı organizer çeşitleri 99 TL

Maisonette el havlusu 169 TL

Maisonette banyo havlusu 289 TL

Kadın şortlu takım 379 TL

Terlik süsü 6'lı 39 TL

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