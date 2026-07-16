BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 17 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Temmuz Cuma günü satışa çıkacak yeni fırsatlarla güncellendi. Seyahat ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden saklama çözümlerine kadar farklı kategorilerde yer alan ürünler ve fiyatları alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. İşte 17 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler listesi...
BİM'in 17 Temmuz 2026 tarihli aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Haftanın yeni kataloğunda farklı boylardaki valizler, çocuk valizi, tekerlekli buzluk, tava ve tencere çeşitleri, cam ürünler, düzenleyiciler ve tekstil ürünleri öne çıkıyor. Aktüel ürünler, stoklarla sınırlı olmak üzere cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 TEMMUZ 2026
Chef's karnıyarık tencere 32 cm 679 TL
Tefal Simplicity wok tava 28 cm 999 TL
Chef's kızartma tenceresi 22 cm 429 TL
Chef's tava seti 2'li 599 TL
Chef's krep tava 32 cm 339 TL
Tefal manuel rondo 749 TL
Benante desenli cam kesme tablası 199 TL
Benante desenli pasta tabağı 4'lü 249 TL
Bonera derin emaye kase 16 cm 249 TL
Paşabahçe cam kase / meyvelik 24 cm 139 TL
Paşabahçe cam kase seti 6'lı 199 TL
Paşabahçe cam servis tabağı 2'li 95 TL
Paşabahçe Misis çay bardağı 6'lı 129 TL
Rakle renkli cam tatlı kasesi 3'lü 239 TL
Lav cam su bardağı 3'lü 109 TL
Lav cam meşrubat bardağı 3'lü 129 TL
Desenli metal çerezlik 20 TL
Buzluk termos 20 L 849 TL
Bıçak / soyacak seti 3'lü 119 TL
Büyük boy ABS valiz 1.190 TL
Orta boy ABS valiz 1.050 TL
Küçük boy ABS valiz 925 TL
Wexta çocuk valizi 999 TL
Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 119 TL
Okyanus Home tek fiyat mutfak gereçleri 49 TL
Tek fiyat mutfak ekipmanları 39 TL
Benante ponpon detaylı ekmeklik 199 TL
Benante ponpon detaylı sepet 249 TL
Benante bambu dönen sunumluk 209 TL
Kare saklama kabı 3'lü 0,45 L 35 TL
Kare saklama kabı 3'lü 0,75 L 45 TL
Çok amaçlı kapaklı kutu 139 TL
Ayaklı bölmeli organizer 65 TL
Çok amaçlı organizer çeşitleri 99 TL
Maisonette el havlusu 169 TL
Maisonette banyo havlusu 289 TL
Kadın şortlu takım 379 TL
Terlik süsü 6'lı 39 TL