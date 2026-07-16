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Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde gece saatlerinde taksiden inen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kadının bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışması kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Çevredeki bazı kişilerin ayırmak yerine sadece izlemekle yetindiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken; ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerden birini yakaladı, diğer iki kadını arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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