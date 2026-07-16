Genç oyuncu Ceren Ayruk, son olarak Daha 17 dizisindeki Leyla rolüyle dikkat çekti. Kariyeri, yaşı, memleketi ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılırken, oyuncunun ekran yolculuğuna ilişkin bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor.

Televizyon ve sinema projeleriyle adını duyurmaya başlayan Ceren Ayruk, son olarak rol aldığı yapımlarla gündemde yer alıyor. Genç yaşına rağmen farklı projelerde kamera karşısına geçen oyuncunun hayatı, kariyeri ve bugüne kadar yer aldığı dizi ile filmler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Ceren Ayruk'un yaşı ve hakkında merak edilenler...

CEREN AYRUK KİMDİR?

Ceren Ayruk, 4 Ağustos 2002 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2023 yılında vizyona giren Kuzenler Firarda 2 filmiyle adım atan Ayruk, kısa sürede televizyon projelerinde de yer almaya başladı.

Oyunculuk kariyerini istikrarlı şekilde sürdüren Ceren Ayruk, 2025 yılında Kardelenler dizisinde Pelinsu Korkmaz karakterini canlandırdı. Ardından Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer aldığı Ben Leman dizisinde Ada karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde Leyla karakterini canlandırarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Ceren Ayruk kimdir, kaç yaşında? Ceren Ayruk oynadığı diziler ve kariyeri

CEREN AYRUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ceren Ayruk'un bugüne kadar yer aldığı projeler arasında sinema filmi ve televizyon dizileri bulunuyor. Oyuncu ilk olarak Kuzenler Firarda 2 filmiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Kardelenler dizisinde Pelinsu Korkmaz karakterini oynadı. Bu performansının ardından Ben Leman dizisinde Ada karakterini canlandırdı ve genç oyuncu kadrosunun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Ceren Ayruk'un kariyerindeki son proje ise Daha 17 dizisi oldu. Dizide Leyla karakterini canlandıran oyuncu, hikayenin başrollerinden biri olarak ekranlara geliyor. Yapımın Bodrum'da gerçekleştirilen çekimleri ve karakter performansı sayesinde Ceren Ayruk'un ismi son dönemde daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı.

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