Suriye ile Almanya arasında sivil havacılık alanında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. İki ülke arasında karşılıklı uçuşların başlaması için teknik sürecin başlatılacağı açıklanırken, görüşmelerde Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüşü de ele alındı.

Suriye ile Almanya, hava ulaşımında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Geza Andreas von Geyr'i başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda ağırladı. Görüşmenin ardından düzenlenen ilk Suriye-Almanya Ortak Komitesi toplantısına iki ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı.

Toplantıda enerji, ekonomi, ulaştırma, maliye, içişleri, merkez bankası ve sivil havacılık kurumlarından temsilciler bir araya gelirken, en önemli gündem maddesi sivil havacılık anlaşması oldu.

İmzalanan anlaşma kapsamında iki ülkenin sivil havacılık otoriteleri, operasyonel prosedürleri tamamlayacak, hava yolu şirketlerini belirleyecek ve karşılıklı uçuş hakları ile sefer planlamalarını oluşturacak. Ayrıca uçuşların başlayabilmesi için gerekli teknik, idari ve güvenlik şartlarının yerine getirilmesine yönelik süreç de resmen başlatılacak.

Öte yandan toplantılarda Almanya'da yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerinin yeniden inşasına sağlayabileceği katkılar da ele alındı.

"ZORUNLU GERİ DÖNÜŞ" GÜNDEMDE YOK

Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Kuteyba Kadiş, Almanya ile yürütülen görüşmelerde zorunlu geri dönüş konusunun gündemde olmadığını belirterek, dönüşlerin tamamen gönüllülük esasına göre, güvenli, sürdürülebilir ve onurlu şekilde gerçekleşmesi konusunda ortak anlayış bulunduğunu ifade etti.

Kadiş ayrıca Suriye-Almanya Ortak Komitesi'nin sanayi, ticaret, kalkınma, yeniden imar ve sivil havacılık gibi birçok alanda teknik ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Almanya'nın Suriye'nin yeniden toparlanma sürecine destek veren Avrupa ülkeleri arasında yer aldığını hatırlatan Kadiş, Berlin yönetiminin 2025 yılı içerisinde insani yardım ve kalkınma projeleri için 200 milyon avronun üzerinde finansman sağladığını dile getirdi.

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