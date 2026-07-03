Şam'daki bombalı saldırının ardından Suriye'de bir patlama daha meydana geldi. Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında bir mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında mayın patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde, Humus kentinde saha taraması yapan teknik ekiplerin T4 Askeri Havaalanı yakınlarında 5 kişinin cansız bedenine rastladıkları belirtildi.

Suriyede patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Elde edilen ilk verilere göre söz konusu kişilerin birkaç gün önce havaalanı çevresindeki bölgeye yasa dışı yollarla girdikten sonra bir mayının patlaması sonucu öldüklerine işaret edilen haberde, ölenlerin kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ŞAM'DA BİR PATLAMA DAHA OLMUŞTU

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan El-Nasr Caddesi'nde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Suriye Sağlık Bakanlığının resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasına göre, El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan 10 kişi El-Müctehid Hastanesi'ne kaldırıldı.

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