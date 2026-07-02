Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hicaz bölgesinde patlama meydana geldi. İlk belirmelere göre5 kişi patlamada yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hicaz bölgesinde bir kafede patlama meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yerel medya, yaralı sayısının Şam'daki Adalet Sarayı çevresinde doğrulandığını bildirirken, patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! 5 kişi yaralandı

Patlama, Lübnan ile Suriye'nin aynı gün karşılıklı egemenliğe saygı ve iç işlerine müdahale etmeme ilkelerini içeren bir anlaşma imzalamasının ardından meydana geldi. Anlaşma, iki ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı ve karşılıklı iç işlerine müdahale etmeme taahhütlerini kapsıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası