Türksat 3A’daki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil uydulara taşınmasının ardından bazı kullanıcılar kanal ve sinyal sorununu gündeme getirdi. Ekranda yayınların görünmemesi ya da bazı kanalların listeden kaybolması üzerine uydu ayarları merak konusu oldu. Peki, televizyon kanallarında sinyal neden yok, kanallar neden çekmiyor? İşte uydu yayınlarındaki değişikliğin nedeni ve yapılması gerekenler...

Türksat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle uydu üzerinden hizmet alan televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına aktarıldı. Gelişen teknoloji, yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar ve artan kapasite ihtiyaçları doğrultusunda 573 TV ve 215 radyo kanalı yeni nesil uydulara taşındı.

TELEVİZYON KANALLARI NEDEN YOK, KANALLAR NEDEN ÇEKMİYOR?

Yayınların yeni nesil Türksat uydularına aktarılması nedeniyle bazı uydu alıcılarında kanal listesini manuel olarak güncellemesi gerekiyor. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), televizyon ve radyo kanallarının listesini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu özelliği destekleyen cihazlarda ayrıca bir işleme gerek yok.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi bulunmayan eski model uydu alıcılarında ise güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmek için cihaz üzerinden şebeke taramasının manuel olarak yapılması gerekiyor.

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Televizyon kanalları (sinyal) neden yok, kanallar neden çekmiyor? Türksat uydu yayınlarında değişiklik!

ANTENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR MU?

Yayınların aktarıldığı yeni nesil uyduların aynı yörünge açısında bulunması nedeniyle izleyicilerin mevcut çanak antenlerini veya anten açılarını değiştirmesine gerek kalmayacak.

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