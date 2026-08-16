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Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangını soruşturmalarında çok sayıda tutuklama var

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Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangını soruşturmalarında çok sayıda tutuklama var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 11 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yeşil vatana kastedenlerin adalet önünde hesap vereceğini belirterek, "Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırdığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. 1 Haziran 2026'dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir. Milletimiz müsterih olsun, ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler de adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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