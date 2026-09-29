Dolmuş duraklarında mide bulandıran olay! Hem alkol aldı hem ulu orta tuvaletini yaptı

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Karabük'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı dolmuş durakları bölgesinde, kamuya açık alanda alkol alıp tuvaletini yaparak çevreye rahatsızlık veren bir şahıs, ihbar üzerine hızla bölgeye intikal eden Motorize Zabıta Eylem Timi (ZET) ekiplerince suçüstü yakalandı. Yaptığı eylemi inkar ederek zabıta memuruna "Sen gördün mü alkol içtiğimi?" diye çıkışan şahıs, ekiplerin kararlı duruşu karşısında idari para cezasına çarptırılıp bölgeden uzaklaştırıldı. Olayın ardından operasyonu değerlendiren Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise yeni kurulan motorize timlerin reaksiyon süresine dikkat çekerek, şehrin huzurunu bozacak hiçbir taşkınlığa asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karabük Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKarabük

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