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3. Sayfa

DEAŞ'ın cezaevine uzanan para trafiği deşifre oldu: "Yardım" dediler, terör kasası çıktı!

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İstanbul'da çökertilen terör örgütü DEAŞ'ın finans hücresinin, yardım kılıfıyla topladığı fonları ve yurt dışı kaynaklı paraları cezaevindeki örgüt mensuplarına aktardığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden Akide İ.'nin hesabına 1,2 milyon lirayı aşkın para ile 276 bin dolar girdiği, bu kaynakların tutuklu teröristlere transfer edildiği belgelendi. MASAK takibiyle deşifre edilen ve operasyonla yakalanan 6 zanlı ise gözaltında.

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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlının polisteki sorgusu sürerken, şahıslarla ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Eşi örgüt üyeliğinden tutuklu bulunan yabancı uyruklu Akide İ.’nin banka hesabına 2021 ve 2025 yılları arasında 1 milyon 270 bin 270 lira para girişi olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ’ın Finans Hücresi’ne bağlı faaliyette bulunan örgüt mensuplarının, "yardım" adı altında insanlardan istismarla DEAŞ tutukluları için topladıkları paraları örgüt mensubu yabancı uyruklu Akide İ. isimli kadının hesabına aktardıkları anlaşıldı.

HAPİSTEKİ ÖRGÜT MENSUPLARINA PARA AKTARMIŞ

Yine 1993 doğumlu Akide İ.’nin hesabına yurt dışından kaynağı tespit edilmeyen 276 bin dolar para girişi olduğu anlaşılırken, gelen paralardan Kütahya Dumlupınar ve İstanbul Maltepe’de cezaevinde tutuklu olan 2 örgüt mensubunun hesaplarına parça parça halde toplamda 100’er bin lira para transfer edildiği tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından örgütün finans ağında yer alan yabancılardan oluşan hücre deşifre edildi. Hücre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonla çökertildi. Zanlıların İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube birimlerince, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmış, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin para trafiği MASAK’a yansımıştı. İncelenen hesap hareketlerinde, terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıklarını belirlenen 6 şüpheli, bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul
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