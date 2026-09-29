Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman’ın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifade ortaya çıktı. Kahraman “Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Son gün iki büyük bavulun Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti. Ödemenin de Ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm” dedi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından paylaşılan ifadede eski Vali Tuncay Sonel’in Japonya tatili, 2 büyük bavul ve Ordulu iş adamı detayları dikkat çekti. Avukat Çimen, ifadenin bir kısmı paylaşarak 5 soru yöneltti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tunceli’de 7 yıl önce sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun yıllar sonra cinayet soruşturması olarak ilerleyen dosyasına, dikkat çeken bir detay daha eklendi.

Tutuklanan Jandarma Komutanı Albay Ali Kahraman'ın eşi Burçin Kahraman’ın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesi ortaya çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme: Kimyasal madde ihtimali araştırılıyor

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Burçin Kahraman tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel’in kızı, kendisi ve kızının 2024 yılında bir haftalığına Japonya gezisine gittiklerini söyledi.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı ifade sonrası cevapsız 5 soru! İki büyük bavul içinde ne vardı? Eski valinin Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar

“BERABER JAPONYA'YA GEÇTİK”

O dönemde Ankara'da Mithat Paşa Şube Müdürü olarak görev yaptığını belirten Kahraman tatil planının nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

Kızım THY'de bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı için uçuş avantajımız bulunmaktadır. Bu sebeple kızımla beraber Güney Kore ülkesine bir haftalık gezi planlamıştık. Tuncay Sonel bir vesile ile yanıma gelmişti. Kendisine bu durumdan bahsedince kızının da Japonya'ya gitmek istediğini söyledi. Bizim uçuş programımız hazır olduğu için biz doğrudan Güney Kore’ye gittik. Bir hafta sonra zamanı denk getirerek biz Kore'den kızımla beraber Japonya'ya geçtik. Onlarda Ankara'dan farklı havalimanı vasıtasıyla Japonya'ya geldiler.

“ÖDEME ORDULU İŞ ADAMI TARAFINDAN YAPILDI”

Vali ve kızını adını hatırlayamadığı kargo işiyle ilgilenen Ordulu bir iş adamının karşıladığını vurgulayan Kahraman “Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Biz kızımla otele yerleştik. Tuncay Sonel'de kendi kızıyla yerleşti. Bir hafta orada rehber eşliğinde beraber gezdik. Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de Ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti" dedi.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı ifade sonrası cevapsız 5 soru! İki büyük bavul içinde ne vardı? Eski valinin Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar

“TATİLDEN SONRA MESAFE KOYDUM”

Kahraman "Küçük hesaplar peşinde koşmaları beni kendilerinden soğuttu. Bu tatilden döndükten sonra gerek Tuncay Sonel'le gerekse eşi Handan ve kızı ile irtibatımıza mesafe koydum” dedi.

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı ifade sonrası cevapsız 5 soru! İki büyük bavul içinde ne vardı? Eski valinin Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar

DOKU AİLESİNİN AVUKATINDAN 5 SORU

Öte yandan Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen de Burçin Kahraman’ın ifadesinde geçen 2 büyük bavula dikkat çekti. Avukat Çimen “Bu beyan sonrasında tutuklu şüpheli Tuncay Sonel ve Hanzade Sonel’in bazı soruları cevaplamaları gerekir” diyerek şu soruları sıraladı;

Tatil masraflarını karşılayan Ordulu iş insanı kimdir?

İki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Soneller'e verildi?

Mülkiyeti şüpheli Tuncay Sonel’e ait Adana ilindeki Sonel İş Merkezi’nin yapımını 2022 ile 2024 yılları arasında üstlenen müteahhit firmanın da Ordulu iş İnsanı olması nedeniyle bu tatil masrafları aynı iş insanı tarafından mı karşılandı?

Sonel İş Merkezi’nin yapım işi neden Ordulu bir iş insanına verildi?

Tuncay Sonel’in o dönem Ordu Valisi olması ile iş insanların Ordulu olması arasında nasıl bir bağ vardı?

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala