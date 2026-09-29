Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Sokak sokak gezip otomobilleri çizdi! Cebinden çıkardığı bıçakla araçlara böyle zarar verdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Bilecik'in merkez Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde ortaya çıkan bir şahıs, sadece 8 dakika arayla iki farklı bölgede park halindeki araçları hedef alarak maddi hasara yol açtı. Hamsu Köprüsü çıkışında ve kapalı pazar alanı otoparkında cebinden çıkardığı bıçakla otomobilleri çizip lastiklerini soğukkanlılıkla kesen saldırganın o anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gece yarısı sokak sokak gezerek araçlara zarar veren ve vatandaşları mağdur eden şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenlere pes dedirtti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bilecik
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
FUTBOLA DEV OPERASYON!
FUTBOLA DEV OPERASYON!
MHK Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
'TANIK OLARAK ÇAĞRILDIM'
'TANIK OLARAK ÇAĞRILDIM'
MHK depreminde yeni gelişme: Eski hakem açıkladı
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR
SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR
AYM'den kıdem hakkıyla ilgili dikkat çeken karar
"İKİNCİ HAYATIMA BAŞLADIM"
Üşüttü sanmışlardı, gerçek bambaşka çıktı
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
Engelli bakım merkezinde dehşet
'BU KADAR BASİT'
'BU KADAR BASİT'
"Büyük hata" dedi, flaş Berke çağrısı geldi
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
40 dükkanda korkutan görüntü! Esnaf diken üstünde
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
Mancini, Bursa'da stattan ayrılırken tek kelime söyledi
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
"ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"
Okul duvarına yazdılar, mahalleli isyan etti
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
Fon soruşturması öncesi oturum izni başvurusu yapmışlar
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
Ünlü gazetenin yöneticisine silahlı saldırı! Zamanı ise mânidar
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
Birikimler için altın ve borsa uyarısı geldi
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı ifade sonrası cevapsız 5 soru! İki büyük bavul içinde ne vardı? Eski valinin Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar
Gülistan Doku cinayetinde cevapsız 5 soru! İki büyük bavul içinde ne vardı?
Kaydet
Hamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu
Hamid Yorulmaz ilik nakli için öz babasının peşine düştü! “Annem ölümüm pahasına babamı saklıyor” sözleri yürek burktu
Kaydet
California’da tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak geliyor! Tarih belli, ihlal edene para cezası yolda
Bir ülkede daha tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak geliyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.