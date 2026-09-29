Sokak sokak gezip otomobilleri çizdi! Cebinden çıkardığı bıçakla araçlara böyle zarar verdi

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Bilecik'in merkez Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde ortaya çıkan bir şahıs, sadece 8 dakika arayla iki farklı bölgede park halindeki araçları hedef alarak maddi hasara yol açtı. Hamsu Köprüsü çıkışında ve kapalı pazar alanı otoparkında cebinden çıkardığı bıçakla otomobilleri çizip lastiklerini soğukkanlılıkla kesen saldırganın o anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gece yarısı sokak sokak gezerek araçlara zarar veren ve vatandaşları mağdur eden şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenlere pes dedirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bilecik Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBilecik

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