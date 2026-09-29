Tuzlu Kahve 5. bölüm konuk oyuncuları, yeni bölüm tanıtımının ardından diziyi takip edenlerin gündemine geldi. Star TV ekranlarında yayınlanan yapımın yeni bölümünde geçmiş yılların sevilen bir dizisine gönderme yapılırken, kadroya katılan sürpriz isimler sosyal medyada da dikkat çekti.

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Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, beşinci bölümünde bu kez Kavak Yelleri izleyicilerine nostaljik bir sürpriz hazırladı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Ceren Moray ve Sarp Apak'ın yer aldığı sahnelerde iki tanıdık oyuncunun görünmesi, “Tuzlu Kahve 5. bölüm konuk oyuncuları kim?” sorusunu öne çıkardı.

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM KONUK OYUNCULARI KİM?

Tuzlu Kahve'nin 5. bölümünde Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor. İki oyuncu, dizinin ana kadrosunda yer alan Ceren Moray ve Sarp Apak ile aynı sahnelerde buluşuyor. Bu buluşmanın dikkat çekmesinin nedeni ise dört ismin yıllar önce Kavak Yelleri dizisinde birlikte rol almış olması. Pelin Karahan, Kavak Yelleri'nde Aslı'yı, Dağhan Külegeç Efe'yi, Ceren Moray Su'yu, Sarp Apak ise Güven'i canlandırmıştı.

Tuzlu Kahve 5. bölüm konuk oyuncuları kim? Tuzlu Kahve oyuncuları

Yeni bölümde söz konusu dört oyuncunun yolları lunapark sahnesinde kesişiyor. Paylaşılan tanıtım ve kamera arkası görüntülerinde “Hele Bi Gel” şarkısının kullanılması da Kavak Yelleri göndermesini daha belirgin hale getirdi.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI

Tuzlu Kahve'nin ana oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

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