Memur ve emekli zammı için kritik öneme sahip olan yıl sonu enflasyonuyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Akbank Ekonomik Araştırmalar, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 olarak açıkladı. Peki bu tahmine göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Memu ve emekli ocak zammı için şimdiden hesap yapmaya başladı. Milyonların maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon oranında, memurlar ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Eylülde zam şampiyonu şaşırttı! Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi

KRİTİK VERİ 5 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak geldi. Böylece 2 aylık enflasyon yüzde 3,65 oldu. Milyonlar şimdi 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Memur ve emekli zammında hesap değişti! Yıl sonu enflasyonu için yeni tahmin

AKBANK'IN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30

Memur ve emekli zammı için kritik öneme sahip enflasyon rakamlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Akbank Ekonomik Araştırmalar, eylül ayı TÜFE artışını %2,1, yıllık enflasyonu %30,1 olarak öngördü. Akbank, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30 seviyesinde korudu.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10'U AŞACAK

Akbank'ın yüzde 30'luk yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 10,4 olacak. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,18 olarak gerçekleşecek.

Memur ve emekli zammında hesap değişti! Yıl sonu enflasyonu için yeni tahmin

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,4, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil toplam zammı yüzde 8,34 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?

Yüzde 10,4'lük zamma göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı 23 bin 552 liradan 26 bin 1 liraya, yüzde 8,34'lük zamma göre ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 76 bin 80 liraya çıkacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala