Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak’tan sürpriz Prag kararı! Taşınma nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş adamı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Çift, mutlu evliliklerini bir yıl sonra kızları Elay’ı kucaklarına alarak taçlandırmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, bu kez taşınma kararıyla gündeme geldi. Çiftin, kızları Elay ile birlikte Çekya’nın başkenti Prag’a yerleşeceği öğrenildi.

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Berkin Gökbudak, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla Prag’a taşınma kararlarının arkasındaki nedeni de açıkladı. Gökbudak, iş hayatı nedeniyle ailece yeni bir başlangıç yapacaklarını duyurdu.

“BİR GÜN BURASI EVİMİZ OLABİLİR”

Taşınma sürecine ilişkin düşüncelerini paylaşan Berkin Gökbudak, Prag ile ilgili yıllar önce kurduğu hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Gökbudak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Üç yıl önce eşimle Prag’ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum; ‘Bir gün burası evimiz olabilir.’ O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı.”

Önümüzdeki haftalarda Prag’a tamamen yerleşmeye hazırlandıklarını belirten Gökbudak, “Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL’DAKİ EVLERİNİ KAPATMAYACAKLAR

Çiftin Prag’a taşınmasının ardından İstanbul ile bağlarını tamamen koparmayacağı öğrenildi. Aslı Enver’in dizi projeleri nedeniyle İstanbul ile Prag arasında gidip gelmeye devam edeceği belirtildi.

Aslı Enver’in oyunculuk kariyerini Prag’dan sürdüreceği, çekim dönemlerinde ise Türkiye’ye gelerek çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

“İSTANBULLU GELİN” DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Aslı Enver’in Prag kararı, rol aldığı “İstanbullu Gelin” dizisindeki hikayeyi de akıllara getirdi.

2017-2019 yılları arasında ekrana gelen dizide Enver’in hayat verdiği “Süreyya” karakteri, dizinin ilerleyen bölümlerinde “Faruk” karakteriyle birlikte Prag’a gitmiş ve hikayesinin bir bölümünü burada sürdürmüştü.

Yıllar sonra gerçek hayatında da Prag’a taşınma kararı alan Aslı Enver’in bu tercihi, diziyi takip eden hayranlarının da dikkatini çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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