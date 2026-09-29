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İzmir su kesintisi 29 Eylül! İZSU (Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen, Tire) sular ne zaman gelecek?

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İzmir su kesintisi 29 Eylül! İZSU (Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen, Tire) sular ne zaman gelecek?
Başlık Resmiİzmir su kesintisi 29 Eylül! İZSU (Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen, Tire) sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 29 Eylül Salı günü birçok ilçede yaşayan vatandaşların gündemine geldi. İZSU’nun güncel arıza ve çalışma programı kapsamında Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen ve Tire ilçelerinde suyun ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi mahalleleri etkilediği araştırılıyor.

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İzmir’de 29 Eylül tarihli su kesintileri, farklı ilçelerde yürütülen ana boru, branşman, şebeke ve bakım çalışmaları nedeniyle takip ediliyor. Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen ve Tire başta olmak üzere bazı bölgelerde kesinti saatleri değişiklik gösterirken, suların yeniden verileceği saatler paylaşıldı.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 29 EYLÜL 2026

Tabii, bunu yayınlanabilir ve düzenli biçimde şöyle sıralayabilirsin:

ALİAĞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: B. Hayrettin Paşa, Fatih

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 08.47 ile 13.47 arasında yaklaşık 5 saat

Açıklama: 2419 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

FOÇA SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 09.26 ile 11.00 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Hürriyet

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 08.36 ile 12.00 arasında yaklaşık 3 saat

Açıklama: Hürriyet Mahallesi 1053 Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

İzmir su kesintisi 29 Eylül! İZSU (Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen, Tire) sular ne zaman gelecek?
Başlık Resmiİzmir su kesintisi 29 Eylül! İZSU (Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen, Tire) sular ne zaman gelecek?

URLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: İskele

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 09.30 ile 12.00 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

Etkilenen yerler: İskele, 2121/1 Sokak ve civarı, Taşharman mevkisi

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 19.00 ile 23.50 arasında yaklaşık 5 saat

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 2121/1 Sokak ve çevresi ile Taşharman mevkisinde su kesintisi yaşandı.

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: İnönü

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 09.10 ile 10.10 arasında yaklaşık 1 saat

Açıklama: 9505/1 Sokak No: 5 adresinde meydana gelen vana arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Birgi

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 08.39 ile 10.39 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Birgi Mahallesi Fatih Mehmetbey Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

İzmir su kesintisi 29 Eylül! İZSU (Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen, Tire) sular ne zaman gelecek?
Başlık Resmiİzmir su kesintisi 29 Eylül! İZSU (Urla, Çiğli, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Aliağa, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Menemen, Tire) sular ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Bahçelievler

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 08.45 ile 09.45 arasında yaklaşık 1 saat

Açıklama: 3260 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Dedebaşı, Goncalar

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 09.30 ile 10.30 arasında yaklaşık 1 saat

Açıklama: 6126 Sokak No: 2 adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen yerler: Şemikler

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 09.15 ile 10.15 arasında yaklaşık 1 saat

Açıklama: 6229 Sokak No: 8 adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

KONAK SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Çimentepe, Güneşli, Selçuk, Zafertepe, 2. Kadriye

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 09.14 ile 10.14 arasında yaklaşık 1 saat

Açıklama: 544 Sokak No: 17 adresindeki vana arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

MENDERES SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Ahmetbeyli

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 07.45 ile 11.00 arasında yaklaşık 3 saat

Açıklama: Ahmetbeyli köyü ve anayolun üst kesimlerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

MENEMEN SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Esatpaşa, Kazımpaşa

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 09.17 ile 12.17 arasında yaklaşık 3 saat

Açıklama: Yüksek gerilim arızası nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanıyor.

TİRE SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Gökçen, Kahrat

Kesinti süresi: 29 Eylül 2026 saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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