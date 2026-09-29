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Dünya

Putin imzayı attı! Rus ordusunda asker sayısı artırıldı

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Putin imzayı attı! Rus ordusunda asker sayısı artırıldı
Başlık ResmiPutin imzayı attı! Rus ordusunda asker sayısı artırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630’a çıkaran kararnameyi imzaladı. Putin, Temmuz 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130’a çıkarmıştı.

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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 550 bin 500’ü asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi.

ASKER SAYISI 15 BİN 500 ARTTI

Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi. Böylece Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 arttı.

Putin imzayı attı! Rus ordusunda asker sayısı artırıldı
Başlık ResmiPutin imzayı attı! Rus ordusunda asker sayısı artırıldı

TEMMUZDA DA ARTIRMIŞLARDI

Putin, Temmuz 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130’a çıkarmıştı. Söz konusu karar, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girmişti.

Putin, geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamıştı. Rus ordusunda ayrıca Ukrayna'da savaşmak üzere sözleşmeli ve gönüllü askerler de bulunuyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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