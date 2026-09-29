Kuzenlerin "doğruluk mu, cesaret mi" oyunu hastanede bitti
Adıyaman'da ‘Doğruluk mu, cesaret mi?’ oyunu oynayan kuzenler birbirini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde A.E. (16) ile M.B. (16) isimli kuzenler, oynadıkları "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu sırasında birbirlerine bıçakla saldırdı.
HASTANELİK OLDULAR
A.E. sırtından ve kolundan yaralanırken, M.B. ise elinden yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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