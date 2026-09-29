Gökyüzünde millî dönem! HÜRKUŞ-II Hava Kuvvetlerinin emrinde

TUSAŞ tarafından yerli imkânlarla tasarlanıp üretilen HÜRKUŞ-II eğitim uçakları, düzenlenen törenle Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. 2028 yılına kadar toplam 55 uçak teslim edilecek.

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Türkiye’nin yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, dün TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen kabul töreniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Böylece Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk defa yerli ve millî imkânlarla tasarlanmış, orijinal bir insanlı askerî uçak girmiş oldu.

HÜRKUŞ-II’nin teslimi ve Türk pilotlarının temel eğitiminde kullanılan platformun yerlileştirilmesiyle birlikte eğitim uçağı tedarikinde yurt dışına olan bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir adım atıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ-II, temel pilotaj eğitiminin yanı sıra özel görevlerde de kullanılabilecek. Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ Projesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme ile başlamıştı. 55 uçağı kapsayan proje kapsamında ilk iki uçağın teslimatı dün gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar ise 10 uçağın, kalan 43 uçağın ise 2028’e kadar teslim edilmesi planlanıyor.

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PİLOTLARA BÜTÜNLÜK AVANTAJI

Törende konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRKUŞ’un yalnızca başarılı bir hikâye yazmakla kalmadığını, bir kilometre taşı olduğunu, Türkiye’yi kendi eğitim uçağını geliştiren ülkelerden biri konumuna getirdiğini ifade etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise HÜRKUŞ’un yalnızca bugünün ihtiyacına cevap veren bir platform olmadığını, Türk Hava Kuvvetlerinin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun parçası olduğunu kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de HÜRKUŞ’un kokpit ve mimarisinin envanterdeki diğer hava platformlarıyla bir bütünlük içerisinde tasarlandığına dikkat çekti. Görgün, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimlerini HÜRKUŞ ile tamamlamasının ardından HÜRJET ve KAAN‘a geçtiklerinde alıştıkları mimarinin devamını görmelerine imkân sağlandığını söyledi.

Envantere giren uçaklar kabiliyetlerini sergiledi.

KABİLİYETLERİNİ SERGİLEDİ

HÜRKUŞ’un güncel tasarım çalışmaları 3 Mayıs 2021’de başladı. İlk uçak 2024 yılının sonunda ilk uçuşunu yaptı. Geliştirme sürecinde yapısal ağırlığın azaltılması ve aerodinamik performansın artırılmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu sayede HÜRKUŞ, yüksek akrobasi ve manevra kabiliyetiyle sınıfının en yüksek performanslı eğitim uçaklarından biri hâline geldi. Temel ve ileri başlangıç pilot eğitimini aynı platformda sunan uçak; jet eğitimi aşamasına geçişte büyük destek sunarken, uyum maliyetlerinin azaltılmasında da avantaj sağlayacak. Uçak, eğitim aşamasında kullanılmasının yanı sıra bakım ve idame süreçlerinde sürdürülebilir bir yapı sunuyor.

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