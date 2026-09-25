Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen DENİZKURDU/1-2026 Tatbikatı ilklere sahne oldu.

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100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ve yaklaşık 14 bin personelin katıldığı tatbikatta, TCG Giresun’dan ilk defa dikey insansız hava aracı (DİHA) KALKAN kalkışı gerçekleştirildi.

Üç denizde ilklerin tatbikatı

MKE tarafından geliştirilen PİRANA kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) da su üstü hedefine taarruz ederek hedefi imha etti.

Kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de harekat icra etme kabiliyetine sahip.

Sürü halinde görev yapan PİRANA'lar, düşük radar kesit alanı sağlayan tasarım ve özel kaplama özellikleri sayesinde tespit edilme riskini azaltarak hedefe yaklaşabiliyor.

Hedef bölgesinde gerçekleştirdikleri manevralarla düşman radar ve savunma sistemlerinin dikkatini dağıtarak, hedeflerin etkili şekilde imha edilmesine imkan sağlıyor.

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