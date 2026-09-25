Logo Yazılım’dan Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri! Hibrit bulut dönemi

Logo Yazılım, yapay zekâ yetenekleri ve ek fonksiyonlarla geliştirilen yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri işletmelerin kullanımına sundu.

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Logo Cloud,yenilenen altyapısı ve tasarımı sayesinde gelişmiş bir bulut deneyimi sunarken, Logo Edge on-premise çözümlerin bulut servislerle zenginleştirilebildiği hibrit bir yapıyı işletmelerle buluşturuyor. Yeni çözümlere, Logo Base platformu üzerinden erişiliyor. Logo Base üzerinden Logo Kimliği ile farklı Logo Yazılım çözümlerine tek noktadan giriş yapılabiliyor.

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Ürünler arası geçiş sayesinde kullanıcıların sahip oldukları tüm lisanslara tek merkezden ulaşılabiliyor. Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, daha bütünleşik bir yapıda hizmet verdiklerini belirterek, “Amacımız, Logo Yazılım’ı akıllı iş uygulamaları platformuna dönüştürürken, kullanıcılarımızın çözümlerimizle kurduğu etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak” dedi.

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