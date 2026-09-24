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Ekonomi

Akıllı telefonda batarya derdine son! REDMI Note 17 ile tek şarjla 3 gün kullanım

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Akıllı telefonda batarya derdine son! REDMI Note 17 ile tek şarjla 3 gün kullanım
Başlık ResmiAkıllı telefonda batarya derdine son! REDMI Note 17 ile tek şarjla 3 gün kullanım

Xiaomi, yeni nesli REDMI Note 17 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. Xiaomi yeni modellerinde “şarjım bitecek” derdine de son veriyor. REDMI Note 17 Pro Max 5G, yüzde 16 silisyum içeren 10.000 mAh bataryasıyla tek şarjda üç güne kadar kullanım sunuyor.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Xiaomi, yeni nesli REDMI Note 17 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. Seri REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G ve REDMI Note 17 4G olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor. Pro modellerde 6,83 inç, diğer modellerde ise 6,99 inç ekran bulunuyor. Pro Max ve Pro modelleri 3.500 nit’e kadar parlaklık ve 1,5K çözünürlük sunuyor. Seride Google Gemini, Circle to Search ve Xiaomi HyperAI gibi yapay zekâ özellikleri de yer alıyor.

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Xiaomi yeni modellerinde “şarjım bitecek” derdine de son veriyor. REDMI Note 17 Pro Max 5G, yüzde 16 silisyum içeren 10.000 mAh bataryasıyla tek şarjda üç güne kadar kullanım sunuyor. Model ayrıca 100 watt HyperCharge hızlı şarj ve 27 watt ters şarj desteğine sahip. REDMI Note 17 Pro 5G’de 8.340 mAh batarya ve 67 watt hızlı şarj bulunurken, REDMI Note 17 5G ve REDMI Note 17 4G modelleri 7.700 mAh batarya ve 45 watt turbo şarjla geliyor. Xiaomi’nin verdiği bilgilere göre bataryalar, 1.600 şarj döngüsünün ardından başlangıç kapasitesinin yüzde 80’inden fazlasını koruyabiliyor. Bu değer yaklaşık 6 yıllık kullanıma karşılık geliyor. Seride ayrıca satış sonrası destek kapsamında 5 yıl içinde bir ücretsiz batarya değişimi sunuluyor.

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REDMI Note 17 Pro Max 5G ve Pro 5G modelleri, REDMI Titan Yapısı ile güçlendirilirken IP66 ve IP68 korumasına sahip. Pro modeller, iki metre derinlikte 72 saatlik suya dayanıklılık testinden geçirildi. Seride ilk kez sunulan Su Altı Modu ise su altında fotoğraf ve video çekilmesine imkân tanıyor.

Yeni modellerin Türkiye fiyatları ise şöyle:

ModelFiyat
REDMI Note 17 Pro Max 5G46.999 TL
REDMI Note 17 Pro 5G36.999 TL
REDMI Note 17 5G27.999 TL
REDMI Note 17 4G24.999 TL


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