Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi
Başlık ResmiKaraman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

Karaman’da evlerinde ölü bulunan karı kocanın kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Daireden yayılan koku nedeniyle 11 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, olay yerine özel ekipler sevk edildi.

Kaydet
|

Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi.

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi
Başlık ResmiKaraman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

ÇOCUKLARI ANNE VE BABASINA ULAŞAMADI

Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, çifti hareketsiz halde buldu. Odada kimyasal madde kokusu fark edilmesi üzerine ekipler daireden çıkarak durumu AFAD'a bildirdi.

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi
Başlık ResmiKaraman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

11 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek çalışma yaptı. Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede çalışma yapamadı.

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi
Başlık ResmiKaraman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, yarın sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından inceleme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi
Başlık ResmiKaraman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
Türkiye ve Irak'tan Sincar mutabakatı
DİZİNİN SENARİSTİ TUTUKLANDI!
DİZİNİN SENARİSTİ TUTUKLANDI!
Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
"Bazı açıklamalar nedeniyle..." demişti
'DOĞRU TARAFTA'
'DOĞRU TARAFTA'
Özgür Özel’den Mansur Yavaş’a destek!
ABD’DEN TÜRKİYE MESAJI
ABD’DEN TÜRKİYE MESAJI
"Gerçek dostu zor zamanlarda anlarsınız"
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
LÜKS ARAÇ PERT OLDU!
LÜKS ARAÇ PERT OLDU!
Karnındaki bebek ve 3 yaşındaki kızı ile can verdi
KİMYASAL PANİĞİ!
KİMYASAL PANİĞİ!
2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi
TEHLİKE EVDE BAŞLIYOR
TEHLİKE EVDE BAŞLIYOR
Saldırının ardından "Hitler ve gamalı haç" uyarısı!
TRUMP'A OLAY CEVAP!
TRUMP'A OLAY CEVAP!
Fotoğrafları gösteren Pezeşkiyan: Asla diz çökmeyeceğiz
SAVCILIK O YÜKSELİŞİ SORDU
SAVCILIK O YÜKSELİŞİ SORDU
Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
CHP'DE ANKARA DEPREMİ!
CHP'DE ANKARA DEPREMİ!
İstifalar peş peşe geliyor
PROJEDE SONA DOĞRU
PROJEDE SONA DOĞRU
88 kilometrelik yol 1 saate düşecek!
THY’DEN DEV UÇAK SİPARİŞİ
THY’DEN DEV UÇAK SİPARİŞİ
Boeing’den 150 adet B737 MAX alacak
‘ÖYLE BİLGİLER BİZE VERİLMEZ’
‘ÖYLE BİLGİLER BİZE VERİLMEZ’
Oyuncu Sedat Savtak’tan ifade sonrası açıklama
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
Fon soruşturmasıyla ilgili çarpıcı sözler
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
Şara'dan Trump'a imalı şaka!
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
Eski hocaları, Kabasakal’ı Türkiye Gazetesi’ne anlattı
KOMPRESÖRLÜ CİNAYET
KOMPRESÖRLÜ CİNAYET
Duruşmada aileyi yıkan talep! Sinir krizi geçirdiler
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İngiliz devinden eski başkana dev ödeme
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Aşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?
Aşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor?
Kaydet
PKK Sincar'dan çıkarılacak! Türkiye ve Irak'tan kritik mutabakatı
PKK Sincar'dan çıkarılacak
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.