Karaman’da evlerinde ölü bulunan karı kocanın kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Daireden yayılan koku nedeniyle 11 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, olay yerine özel ekipler sevk edildi.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi.

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

ÇOCUKLARI ANNE VE BABASINA ULAŞAMADI

Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, çifti hareketsiz halde buldu. Odada kimyasal madde kokusu fark edilmesi üzerine ekipler daireden çıkarak durumu AFAD'a bildirdi.

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

11 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek çalışma yaptı. Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede çalışma yapamadı.

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, yarın sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından inceleme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Karaman’da kimyasal paniği! 2 can kaybı var, 11 katlı bina tahliye edildi

Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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