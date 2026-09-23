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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temaslarının ikinci gününde New York’ta iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu

İŞ DÜNYASI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ikinci gününde New York'ta iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantıda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan paylaşımında sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok sektör ve konunun ele alındığını belirtti.

“100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ”

Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmaya katkılarından dolayı Amerikan Ticaret Odasına, iş konseylerine ve DEİK’e teşekkür eden Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin mesaj verdi.

Erdoğan, diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılına yaklaşıldığı dönemde ABD ile yakalanan ivmenin ekonomi alanında da sürdürüleceğini belirterek, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta iş adamlarıyla buluştu
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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