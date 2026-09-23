"Bazı açıklamalar nedeniyle..." demişti! İşte Mansur Yavaş'ı istifa ettiren sözler

CHP'den istifa eden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum" ifadeleri dikkat çekti. Yavaş'ın; "Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez" ifadelerini kullanan CHP Sözcüsü Müslim Sarı'yı işaret ettiği öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Uzun süredir hakkında CHP'den istife edeceği yönünde haberler çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Ankara'nın Beypazarı, Kalecik, Şereflikoçhisar, Ayaş, Polatlı, Güdül ve Elmadağ belediye başkanları da Yavaş'ın ardından CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

İSTİFA METNİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

İstifa haberi gündem olurken Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Uzun bir metin paylaşan Yavaş'ın sarf ettiği ""Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Yavaş'ın işaret ettiği açıklama merak konusu olurken; istifaya giden süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın bugün servis edilen açıklamalarının etkili olduğu öğrenildi.

Mansur Yavaş

SARI'NIN SÖZLERİ YAVAŞ'I SİNİRLENDİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Yavaş, hem CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hem de YENİ Parti lideri Özgür Özel'e bilgi verdiği açıklamıştı.

Bu ifadelere tepki gösteren Sarı, "Hiç kimse CHP'den üstün değil, CHP'nin üstünde görmesin kendisini. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. CHP'nin Genel Başkanı bellidir. CHP'nin belediye başkanı ise CHP genel başkanına karşı sorumluluğu olduğunu kabul edecek. Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda, çıkacak tabloya göre ayrıca bir değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sarı'nın bu sözlerinin, Yavaş'ın istifa açıklamasında etkili olduğu öğrenildi.

Müslim Sarı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala