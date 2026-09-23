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Spor

Lamine Yamal'dan Ballon d'Or çıkışı: Messi ve Ronaldo aklıma geliyor

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Lamine Yamal'dan Ballon d'Or çıkışı: Messi ve Ronaldo aklıma geliyor
Başlık ResmiLamine Yamaldan Ballon dOr çıkışı: Messi ve Ronaldo aklıma geliyor

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün gol ve istatistiklere bakılarak değil, futbolseverlere heyecan veren oyunculara verilmesi gerektiğini savundu. 19 yaşındaki futbolcu, kariyer hedeflerine açıklamalar da yaptı.

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İspanya LaLiga temsilcisi Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, 26 Ekim Pazartesi günü verilecek Ballon d'Or ödülü öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"KAÇ GOl ATTIĞINIZLA İLGİLİ OLMAMALI"

Ödülün veriliş kriterlerine atıfta bulunan 19 yaşındaki yıldız, Ballon d'Or'un yalnızca gol ve istatistikler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Ballon d'Or, insanların sırf onu izlemek için maça gittiği ve oynarken keyif aldığı futbolcuya verilmelidir. Kaç gol attığınızla ilgili olmamalı. Bu ödülü düşündüğümde aklıma Messi ve Ronaldinho gibi oyuncular geliyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da 3 LaLiga şampiyonluğu kazanan Lamine Yamal, henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşamadı.
Başlık ResmiBarcelona'da 3 LaLiga şampiyonluğu kazanan Lamine Yamal, henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşamadı.

"LAMINE YAMAL OLARAK ANILMAK İSTİYORUM"

Hedefleri hakkında konuşan futbolcu, ️"Tarih yazmak için oynuyorum. 30 yıl sonra çocukların 'O da gerçekten çok iyiydi' demesini istiyorum. Pele veya Messi'den daha iyi olmak istemiyorum. Lamine Yamal olarak hatırlanmak ve Lamine Yamal olarak anılmak istiyorum" dedi.

Yamal'ın da formasını giydiği İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
Başlık ResmiYamal'ın da formasını giydiği İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

İspanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası kazandığının altını çizen Yamal, ödül öncesi iddiasını ortaya koyarken, Altın Top’u kazanması durumunda yenilerini de isteyeceğini sözlerine ekledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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