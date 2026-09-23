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Dünya

Trump'ın Gazze planında dikkat çeken detaylar! 66 proje hazırlanıyor

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Trump'ın Gazze planında dikkat çeken detaylar! 66 proje hazırlanıyor
Başlık ResmiTrumpın Gazze planında dikkat çeken detaylar! 66 proje hazırlanıyor

Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşası için hazırlanan dev planın ayrıntıları ortaya çıktı. 6 aylık dönemde 2,45 milyar dolarlık harcama öngören 66 projelik yol haritasında barınmadan hastanelere, enkaz temizliğinden güvenliğe kadar kritik kalemler yer aldı. Bölgenin tamamen yeniden inşasının maliyetinin ise 71,4 milyar doları bulabileceği hesaplandı.

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Axios'un ulaştığı plana göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Konseyi Çarşamba günü üye ülkelerle yapılacak toplantıda 6 aylık ve 2,45 milyar dolarlık iyileştirme programını sunmak istiyor.

Söz konusu plan, altyapıdan güvenliğe, sağlık ve eğitimden dijital dönüşüme kadar 66 ayrı projeyi kapsıyor.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN 71,4 MİLYAR DOLAR

Hazırlanan hesaplamalara göre Gazze'deki fiziksel hasarın büyüklüğü 35,2 milyar dolar seviyesinde. Axios'a konuşan kaynaklar, "Bölgenin tamamen toparlanması ve yeniden inşa edilmesinin önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 71,4 milyar dolara mal olabileceği öngörülüyor. Plan; sıfırdan bir hükümetin, enkazdan bir ekonominin ve felaketten bir bölgenin nasıl ayağa kaldırılacağını gösteriyor." dedi.

Trump'ın Gazze planında dikkat çeken detaylar! 66 proje hazırlanıyor
Başlık ResmiTrump'ın Gazze planında dikkat çeken detaylar! 66 proje hazırlanıyor

İLK 6 AYDA 2,45 MİLYAR DOLAR

Programdaki en büyük pay yaklaşık 1 milyar dolarla altyapı çalışmalarına ayrıldı.

Bunun yaklaşık 400 milyon dolarının geçici barınma alanlarına, 275 milyon dolarının enkaz ve patlamamış mühimmatın temizlenmesine, 50 milyon dolarının hastanelerin onarımına, 30 milyon dolarının ise ağır hasar gören yolların yeniden kullanılabilir hale getirilmesine harcanması planlanıyor.

Sınır kapılarının onarılması, elektrik ve su altyapısının yeniden kurulması ve Gazze'ye 25 bin taşınabilir güneş enerjisi kiti sağlanması da programda bulunuyor.

ÇADIRLARDA YAŞAYAN FİLİSTİNLİLER İÇİN 400 MİLYON DOLAR

Planın öncelikli hedeflerinden biri, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlardan daha korunaklı geçici konutlara taşınması.

Söz konusu kapsamda yalıtımlı karavanlar için yaklaşık 400 milyon dolar ayrılacak.

BAE'nin ise Refah'ta çadırlarda yaşayan 50 bin kişiyi barındırabilecek ve kendi altyapısına sahip pilot bir "Emirlik Mahallesi"ni finanse etmesi planlanıyor.

Sağlık, eğitim ve sosyal programlar için de yaklaşık 300 milyon dolar verilmesi gündemde.

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GÜVENLİK İÇİN 885 MİLYON DOLAR

Planın en büyük kalemlerinden biri de yaklaşık 885 milyon dolarlık güvenlik harcaması.

Refah'ta Uluslararası İstikrar Gücü'nün 5 bin personeline hizmet verebilecek kalıcı bir tesis kurulması için yaklaşık 275 milyon dolar, çok uluslu güvenlik birliğinin eğitilmesi, donatılması ve konuşlandırılması için ise 140 milyon dolar öngörülüyor.

Filistin polisinin faaliyete geçirilmesi için 120 milyon dolar ayrılırken, 20 milyon dolarlık silah geri alım programı da planın parçaları arasında bulunuyor.

GAZZE'DE YENİ YÖNETİM PLANI

Diğer yandan Filistin teknokrat hükümeti, süreç içinde Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınır kapılarının yönetimini devralacak. Yolcu ve mal geçişlerinin kontrolü de bu yönetimin sorumluluğunda olacak.

Plan yalnızca fiziki yeniden yapılanmayı kapsamıyor. Dijital kimlik sistemi, dijital ödemeler, 4G bağlantısı, elektronik sağlık ve eğitim sistemleri ile küçük işletmelere yönelik hibeler ve yeni bir Gazze yatırım fonu kurulması da projeler arasında.

EN BÜYÜK SORUN FİNANSMAN

Ancak 2,45 milyar dolarlık programın finansmanı henüz tamamen güvence altına alınmış değil.

Barış Konseyi yetkilileri, siyasi engellerin aşılması halinde bağışçı ülkelerin projelerin finansmanına katılmasını bekliyor.

Planın uygulanabilmesi için İsrail ve Hamas'ın da iş birliği yapması gerektiği ifade ediliyor. Bu nedenle açıklanan takvimin sahada uygulanıp uygulanamayacağı henüz belirsiz.

Çarşamba günü yapılacak toplantıya yaklaşık 35 ülkeden temsilcinin katılması beklenirken Jared Kushner ve Steve Witkoff'un da katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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