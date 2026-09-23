Dünyayı kasıp kavuracak! Yetkililerden korkutan süper El Nino uyarısı: Şubat 2027'ye kadar...

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago Üniversitesi İklim Etkileri Laboratuvarı araştırmacıları, bu yıl etkili olan "süper El Nino"nun aşırı sıcaklıkları artırarak Şubat 2027'ye kadar dünya genelinde 451 bine kadar ölüme yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Dünya genelinde iklim değişikliğinin etkileri giderek daha belirgin hale gelirken, aşırı sıcaklar insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının daha sık ve uzun süreli yaşanmasının özellikle yaşlılar, çocuklar ve sağlık sorunları bulunan kişiler üzerindeki olumsuz etkileri artırdığına dikkat çekiyor.

2027 ŞUBAT'A KADAR 451 BİN ÖLÜME YOL AÇABİLİR

Önümüzdeki aylara ilişkin yeni bir araştırma ise aşırı sıcaklıkların yol açabileceği can kayıplarına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago Üniversitesi İklim Etkileri Laboratuvarı araştırmacıları, bu yıl etkili olan "süper El Nino"nun aşırı sıcaklıkları artırarak Şubat 2027'ye kadar dünya genelinde 451 bine kadar ölüme yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dünyayı kasıp kavuracak: Şubat 2027ye kadar süre verdiler! Yetkililerden korkutan süper El Nino uyarısı

"HİNDİSTAN VE PAKİSTAN DA YÜKSEK RİSK ALTINDA OLACAK"

Araştırmacıların raporuna göre Eylül 2026-Şubat 2027 döneminde sıcaklık kaynaklı ölümlerden en fazla etkileneceği tahmin edilen ülke 31 bin 400 ölümle Nijerya olurken, onu 19 bin 300 ile Endonezya ve 17 bin 600 ile Sudan takip ediyor. Nijerya, Sudan, Nijer ve Çad'ın da bulunduğu Afrika'nın Sahel bölgesinde aşırı sıcakların bu altı aylık dönemde 66 bin 800 ölüme yol açabileceği öngörülüyor. Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da ise toplam 19 bin 400 ölüm yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcak günlerin sayısının normal yıllara kıyasla yüzde 44 artmasının beklendiğini aktaran araştırmacılar, El Nino'nun 2027'ye kadar uzaması halinde ölümlerin daha da artabileceği uyarısında bulunurken, Hindistan ve Pakistan'ın da özellikle yaz aylarında yüksek risk altında olacağını belirtti.

Dünyayı kasıp kavuracak: Şubat 2027ye kadar süre verdiler! Yetkililerden korkutan süper El Nino uyarısı

Chicago Üniversitesi İklim Etkileri Laboratuvarı, önümüzdeki aylarda sıcaklık kaynaklı ölümleri azaltmak için acil müdahale çalışmalarının öncelikli bölgelere yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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