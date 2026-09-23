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Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı! ÖSYM yerleştirme kılavuzunu paylaştı

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Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı! ÖSYM yerleştirme kılavuzunu paylaştı
Başlık Resmi Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı! ÖSYM yerleştirme kılavuzunu paylaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih sürecine ilişkin duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda 2026-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu paylaşıldı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları için (2026-Mühendislik Tamamlama) tercihler başladı. Adaylar, tercihlerini 23-29 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı! ÖSYM yerleştirme kılavuzunu paylaştı
Başlık ResmiMühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı! ÖSYM yerleştirme kılavuzunu paylaştı

Tercih işlemleri, 29 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.Adaylar, 2026-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu’nu inceleyerek Mühendislik Tamamlama tercih başvurularını gerçekleştirebilecek.

2026-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu

Editör : ÖZGE YİĞİT
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