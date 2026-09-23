Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı! ÖSYM yerleştirme kılavuzunu paylaştı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih sürecine ilişkin duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda 2026-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu paylaşıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları için (2026-Mühendislik Tamamlama) tercihler başladı. Adaylar, tercihlerini 23-29 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.
Tercih işlemleri, 29 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.Adaylar, 2026-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu’nu inceleyerek Mühendislik Tamamlama tercih başvurularını gerçekleştirebilecek.
2026-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu