Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndan verdiği mesajlar dünya basınının radarına girdi. Erdoğan'ın Gazze'den BM reformuna, Filistin'den Kıbrıs'a uzanan açıklamalarında her ülkenin basını farklı bir başlığa odaklandı. Al Jazeera İsrail'e yönelik çıkışı öne çıkarırken, yayına konuşan eski BM yetkilisi Salman Shaikh, "Erdoğan kesinlikle haklı" dedi. İsrail basını ise dikkatini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çevirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta dünya liderlerine seslendiği Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu konuşmasının etkileri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'den Filistin'e, Kıbrıs'tan BM reformuna uzanan mesajları dünya basınının radarına girerken, uluslararası yayınların öne çıkardığı başlıklar ülkelere göre farklılaştı.

Orta Doğu basını Gazze ve Filistin mesajlarına odaklanırken, İsrail basınında farklı tartışmalar gündeme geldi. Yunan medyası ise Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz başlıklarına yoğunlaştı.

Dünya basını Erdoğanın BM mesajlarını böyle gördü!

AL JAZEERA: İSRAİL'İN "SOYKIRIMCI ZİHNİYETİNİ" HEDEF ALDI

Katar merkezli Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını "Erdoğan, BM'deki sert konuşmasında İsrail'in 'soykırımcı zihniyetini' hedef aldı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin açıklamalarına geniş yer ayırırken, İsrail heyetinin konuşma sırasında salonu terk ettiğine ve Filistinli temsilcilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığına ana dikkat çektiler.

Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!

Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'yi "zamanımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı" olarak nitelendirdiğini aktarırken, İsrail'e yönelik "öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet" sözlerini de öne çıkardı.

Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!

"ERDOĞAN KESİNLİKLE HAKLI"

Al Jazeera'nın haberinde dikkat çeken değerlendirmelerden biri eski BM yetkilisi ve The Shaikh Group'un kurucusu Salman Shaikh'ten geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin mesajlarını değerlendiren Shaikh, "Erdoğan kesinlikle haklı" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durumun "çok ama çok vahim" olduğunu söyleyen Shaikh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli noktalardan birinin Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananların normalleştirilmesine izin verilmemesi gerektiği mesajı olduğunu kaydetti.

Shaikh ayrıca Türkiye'yi birçok coğrafya ve uluslararası kuruluşta etkili olan "vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör" olarak nitelendirdi.

Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!

REUTERS BM REFORMU VE FİLİSTİN ÇAĞRISINI ÖNE ÇIKARDI

Reuters ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler sistemine yönelttiği eleştiriler ile Filistin Devleti'nin daha geniş ölçekte tanınması çağrısına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 190'dan fazla ülkenin iradesinin BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin kararlarına bağlı olduğu mevcut yapıyı eleştirdiğini aktaran Reuters, kapsamlı bir reform çağrısında bulunduğunu duyurdu.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere tutumlarını gözden geçirme çağrısı yaptığı ve Gazze konusunda İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılmasını istediği de aktarıldı.

Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!

İSRAİL BASININDA GÜNDEM HAKAN FİDAN: "ENDİŞE ARTIYOR"

Siyonist rejim ve İsrail medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu için gerçekleştirdiği kritik New York temasları öncesinde adeta panik havasına büründü.

Jeruselam Post Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Birleşmiş Milletler'in bir sonraki Genel Sekreteri olabileceği iddiasını ortaya atarak İsrail yönetiminde derin bir endişe yaşandığını itiraf etti.

"Türkiye'den Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan'ı BM Genel Sekreterliği görevine getirmek için harekete geçebilir; İsrail'de endişeye yol açıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BM'nin bir sonraki Genel Sekreteri olabileceği iddiasını gündeme taşındı.

Dünya basını Erdoğanın BM mesajlarını böyle gördü!

Gazetenin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fidan'ın adaylığını daha önce birden fazla kez değerlendirdiği ileri sürüldü.

Jerusalem Post aynı haberinde ise Türk yetkililerin böyle bir plan bulunduğu iddiasını kesin bir dille reddettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmasında Fidan'ın adaylığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadığı da haberde özellikle belirtildi.

Bakan Fidan'ın yarışa dahil olması halinde bunun görece geç bir adaylık olacağını belirten gazete, buna karşın BM Güvenlik Konseyi'ndeki mevcut adaylar üzerinde henüz kesin bir uzlaşı sağlanmamasının yeni bir isim için kapıyı tamamen kapatmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL HEYETİNİN SALONU TERK ETMESİ GÜNDEMDE

İsrail ve uluslararası medyanın dikkat çektiği bir diğer gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyetinin salonu terk etmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin sert mesajları ve Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere yaptığı çağrı çok sayıda uluslararası yayında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani tabloya dikkat çekerek uluslararası toplumdan İsrail üzerindeki baskının artırılmasını istedi.

Dünya basını Erdoğanın BM mesajlarını böyle gördü!

YUNAN BASINI KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ'E ODAKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Yunanistan basınında ise Gazze'den ziyade Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz başlıkları üzerinden ele alındı.

Yunan yayınları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği yönündeki mesajının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne ilişkin açıklamalarını öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma ve KKTC ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etme çağrısı Yunan basınının üzerinde durduğu başlıklardan biri oldu.

Doğu Akdeniz'deki ülkelerin katılımıyla bir konferans düzenlenmesi yönündeki öneri de Yunan yayınlarının gündemine girdi.

"AVRUPA TÜRKİYE OLMADAN GÜVENLİ DEĞİL"

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin sözlerini de öne çıkardı. Ta Nea, Erdoğan'ın Türkiye olmadan Avrupa'nın daha güçlü ve güvenli olamayacağı yönündeki mesajına dikkat çekti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye'nin içinde olmadığı bir Avrupa güvenlik mimarisinin kalıcı olması mümkün değildir” yönündeki sözlerini hatırlatarak, Ankara'nın Avrupa'nın güvenliği ve istikrarındaki rolüne yaptığı vurguyu aktardı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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