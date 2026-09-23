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Yaşam

Dünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor

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Muş’ta keşfedilen yeni bitki türüne “Fritillaria damlana" ismi verildi. Ters laleyi andıran ama yapısıyla ondan ayrılan, dünyada sadece Muş’ta yetişen yeni tür, uluslararası hakemli Phytotaxa dergisinde yayımlandı.

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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat ile araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda 3 yıl sonra Muş’ta yetişen yeni bir bitki türü keşfedildi.

2024 yılında Kurtik Dağı'nda gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında fark edilen bitki, 2025 ve 2026 yıllarında da takip edildi. İncelemelerde bitkinin daha önce bilimsel olarak tanımlanmamış yeni bir tür olduğu belgelendi.

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TERS LALEYE BENZİYOR

Yaklaşık 2 bin 550 metre ve üzerindeki yüksek rakımlarda görülen bitkiye Türkçe bilimsel adı Muş Ters Lalesi olan "Fritillaria damlana" ismi verildi. Yeni türle birlikte Türkiye'deki Fritillaria türlerinin sayısı da 63'e yükseldi.

Dünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor
Başlık ResmiDünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor

DİĞER TÜRLERİNDEN ÇOK FARKLI

Prof. Dr. Murat Kürşat, mat yaprakları, mor renkli çiçekleri, dar çan şeklindeki (kampanulat) çiçek yapısı ve üç parçalı uzun stilusu gibi özellikleriyle aynı cins içerisinde yer alan diğer türlerinden ayrılan bitki hakkında bilgi verdi.

Dünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor
Başlık ResmiDünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor

ZİRVEDE YETİŞİYOR

Kürşat, Muş Ters Lalesi'nin özellikle Kurtik Dağı'nın zirve kesimlerinde yetiştiğine dikkat çekerek, bölgede yoğun hayvan otlatmasının tür üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Bölgede yürütülen rüzgar enerjisi çalışmalarının genişlemesinin de bitkinin hayat alanları açısından risk oluşturabileceğini belirten Kürşat, türün korunmasına yönelik bir koruma planının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Dünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor
Başlık ResmiDünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor

ULUSLARARASI DERGİDE YAYIMLANDI

Öte yandan Prof. Dr. Murat Kürşat, Mehmet Emin Güneş, Birol Başer, Gülden Koçak ve Yakup Yapar tarafından hazırlanan "Fritillaria damlana (Liliaceae), a new species from eastern Anatolia (Türkiye)" başlıklı çalışma, uluslararası hakemli Phytotaxa dergisinin 17 Eylül 2026 tarihli 774. cilt 3. sayısında yayımlandı.

Dünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor
Başlık ResmiDünyada sadece Muş’ta var! 3 yıllık araştırmada yeni bitki türü keşfedildi, ters laleye benziyor
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muş
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