Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor. İnanır'ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasının ardından, yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları gündem olmuştu. Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır ise inşaatta görüntülendi, tek cümlelik açıklamasıyla dikkat çekti.

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İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır’ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda düzenlenen vasiyetnamelerin içeriği ise açılacağı güne kadar gizli tutuldu.

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VASİYETİN OKUNMASI ERTELENDİ

Kadir İnanır'ın üç vasiyetnamesinin geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak aile fertlerinden bazılarına resmi tebligat ulaşmaması nedeniyle duruşma 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.

"İRADE SORUNU VARDI"

"Kadir İnanır'ın irade sorunu vardı" diyen yeğeni Levent İnanır'ın adliye önünde yaptığı açıklamalar ise şaşırttı. İnanır, amcasının son döneminde sağlık sorunları yaşadığını ve ağır tedavi gördüğünü belirterek vasiyetnamenin üç kez değiştirilmesinin kendileri açısından soru işareti oluşturduğunu söyledi.

Levent İnanır, amcasının bazı yeğenleriyle olan ilişkisine de değinerek, Kadir İnanır'ın aldığı kararın aile bağları açısından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Levent İnanır

İNŞAATTA GÖRÜNTÜLENDİ

Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır'ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenildi.

Vasiyet tartışmaları sürerken, İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır, çalıştığı inşaatta görüntülendi. Gazeteci Zafer Akbaş’ın görüntülediği ve inşaat proje işleriyle ilgilenen Fırat İnanır, amcasının vasiyetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Herkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama

"YEĞENİ OLMAK BANA YETER"

Fırat İnanır, amcasının aldığı karara saygı duyduğunu belirterek, "Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter" ifadelerini kullandı.

Herkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama

70 YILLIK TELİF GELİRİ İDDİASI

Mirasın kimlere kalacağı merak edilirken, Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığına ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, kariyeri boyunca 182 film ve 12 dizide rol alan Kadir İnanır'ın yapımlarından elde edilen telif gelirlerinin ölümünün ardından 70 yıl boyunca mirasçılarına aktarılacağı öne sürüldü. Söz konusu gelirin yıllık ortalama 10 milyon TL seviyesinde olduğu iddia edildi.

TAŞINMAZLARININ DEĞERİ 650 MİLYON TL

İnanır'ın banka hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit bulunduğu tahmin edilirken, İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerdeki taşınmazlarının toplam değerinin 650 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Usta oyuncunun 25'ten fazla lüks saatinin yanı sıra altın çakmak, yüzük ve kalemlerden oluşan koleksiyonunun toplam değerinin de yaklaşık 50 milyon TL olduğu iddia edildi.

Herkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama

KURBAĞA KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Kadir İnanır'ın yıllar içerisinde 3 binden fazla kurbağa figürü biriktirdiği biliniyor. Usta oyuncunun özel tasarım ürünlerden oluşan çeşitli koleksiyonlarının toplam değerinin ise 35 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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