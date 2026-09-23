Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Herkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Herkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama
Başlık ResmiHerkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor. İnanır'ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasının ardından, yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları gündem olmuştu. Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır ise inşaatta görüntülendi, tek cümlelik açıklamasıyla dikkat çekti.

Kaydet
|

İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır’ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda düzenlenen vasiyetnamelerin içeriği ise açılacağı güne kadar gizli tutuldu.

Kadir İnanır'ın cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi
Başlık ResmiKadir İnanır'ın cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi

VASİYETİN OKUNMASI ERTELENDİ

Kadir İnanır'ın üç vasiyetnamesinin geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak aile fertlerinden bazılarına resmi tebligat ulaşmaması nedeniyle duruşma 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.

"İRADE SORUNU VARDI"

"Kadir İnanır'ın irade sorunu vardı" diyen yeğeni Levent İnanır'ın adliye önünde yaptığı açıklamalar ise şaşırttı. İnanır, amcasının son döneminde sağlık sorunları yaşadığını ve ağır tedavi gördüğünü belirterek vasiyetnamenin üç kez değiştirilmesinin kendileri açısından soru işareti oluşturduğunu söyledi.

Levent İnanır, amcasının bazı yeğenleriyle olan ilişkisine de değinerek, Kadir İnanır'ın aldığı kararın aile bağları açısından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Levent İnanır
Başlık ResmiLevent İnanır

İNŞAATTA GÖRÜNTÜLENDİ

Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır'ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenildi.

Vasiyet tartışmaları sürerken, İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır, çalıştığı inşaatta görüntülendi. Gazeteci Zafer Akbaş’ın görüntülediği ve inşaat proje işleriyle ilgilenen Fırat İnanır, amcasının vasiyetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Herkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama
Başlık ResmiHerkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama

"YEĞENİ OLMAK BANA YETER"

Fırat İnanır, amcasının aldığı karara saygı duyduğunu belirterek, "Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter" ifadelerini kullandı.

Herkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama
Başlık ResmiHerkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama

70 YILLIK TELİF GELİRİ İDDİASI

Mirasın kimlere kalacağı merak edilirken, Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığına ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, kariyeri boyunca 182 film ve 12 dizide rol alan Kadir İnanır'ın yapımlarından elde edilen telif gelirlerinin ölümünün ardından 70 yıl boyunca mirasçılarına aktarılacağı öne sürüldü. Söz konusu gelirin yıllık ortalama 10 milyon TL seviyesinde olduğu iddia edildi.

TAŞINMAZLARININ DEĞERİ 650 MİLYON TL

İnanır'ın banka hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit bulunduğu tahmin edilirken, İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerdeki taşınmazlarının toplam değerinin 650 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Usta oyuncunun 25'ten fazla lüks saatinin yanı sıra altın çakmak, yüzük ve kalemlerden oluşan koleksiyonunun toplam değerinin de yaklaşık 50 milyon TL olduğu iddia edildi.

Herkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama
Başlık ResmiHerkes miras için sıradayken o inşaatta görüntülendi! Kadir İnanır’ın yeğeninden tek cümlelik açıklama

KURBAĞA KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Kadir İnanır'ın yıllar içerisinde 3 binden fazla kurbağa figürü biriktirdiği biliniyor. Usta oyuncunun özel tasarım ürünlerden oluşan çeşitli koleksiyonlarının toplam değerinin ise 35 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
Salah'ın Trabzonspor performansını göklere çıkardılar
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
Haydarpaşa yıkılmaktan kurtarıldı
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
Kendisini devletin zirvesine yakın gösterdi
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
Yükselecek mi düşecek mi?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Kaydet
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
Kaydet
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.