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Ekonomi

Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

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Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

Yüksek enflasyonun baskısı altında geçim mücadelesi veren milyonlarca memur ve emekli, gözünü yılbaşında yapılacak maaş artışlarına çevirdi. Her zam dönemi, sabit gelirli vatandaş için bütçeyi rahatlatacak yeni bir umut anlamına geliyor.

Ancak Ankara'da konuşulan zam formülleri ile mutfaktaki gerçekler her zaman örtüşmüyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında memur ve emeklinin en büyük beklentisi, maaş artışının kaybedilen alım gücünü ne ölçüde telafi edeceği.

Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde memur ve emekliyi ocak ayında bekleyen imtihandan bahsetti. "Mutfaktaki yangın sönecek mi, dumanı mı tütecek?" diyen Karakaş'ın yazısı şöyle:

TOPLU SÖZLEŞME KISKACI VE "EKSİ GÜNCELLEME" ÇIKMAZI

Memur ve emeklisinin en büyük kâbusu, maalesef "Toplu Sözleşme" düzeneği nedeniyle TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun dahi altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalmasıdır.

  • Geçmişin Acı Tecrübesi: Önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisi, arka arkaya üç dönem resmî enflasyonun altında güncelleme almıştır.
  • Temmuz 2026 Acı Reçetesi: Temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamı %17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine %13,52 oranında güncelleme yapılmıştır. Yani resmî enflasyonun dahi %4,24 altında bir "eksi güncelleme" reva görülmüştür.

"Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" derler. Hak mücadelesi tam ve eksiksiz verilerle yürütülür. Ancak mevcut toplu sözleşme çarkı, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır.

Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

İKİ AYLIK ENFLASYON SEYİR DEFTERİ VE ACI BİLANÇO

Maaşların son şeklini alması için geriye kalan aylık enflasyon verilerinin açıklanması beklenmektedir. Nitekim TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos 2026 verileri tabloyu net bir şekilde özetlemektedir:

Tabloda açıkça müşahede edildiği üzere; Temmuz ayında %1,78 ve Ağustos ayında %1,84 olarak açıklanan resmî rakamlara göre 2 aylık kümülatif toplam %3,65 seviyesindedir.

Memur ve emeklisi için enflasyon farkı oluşması adına bu kümülatif oranın, Temmuz ayındaki %7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması icap etmektedir.

Bu rakam %7’nin altında kaldığından, şimdilik enflasyon farkından kaynaklanan bir artış söz konusu değildir. Ancak %5’lik toplu sözleşme güncellemesi garantidir.

Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE MUTFAKTAKİ HESAP

Hükûmetin Orta Vadeli Program’da (OVP) ve Merkez Bankası'nın revize ettiği rakamlarda enflasyon hedefleri yukarı yönlü güncellenmiştir. Ulusal ve uluslararası kuruluşların tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun %30 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

  • Psikolojik Sınır: %30’luk rakam hükûmet için kritik bir sınavdır.
  • Şahsi Beklentim: Yıl sonu enflasyonunun en fazla %29,99 civarında kalacağı yönündedir. Ancak dış kaynaklı siyonist&emperyalist şer güçlerinin yol açtıkları savaşların etkisiyle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bu sınırın aşılması da mümkündür.
Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

YASAL GÜNCELLEME ORANLARI NE OLACAK?

Ocak ayında gerçekleşecek yasal güncellemeler otomatik olarak şu şekilde şekillenecektir:

Beklenen Yıl Sonu Enflasyonu: %30 civarında

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Maaş Güncellemesi: %9,5-%10,5 (Ortalama %10)

Memur ve Memur Emeklisi Güncellemesi: %7,5-%8,5 (Ortalama %8)

Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

"ŞİMŞEK VAADİ" VE ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM RÜZGÂRI

Matematiğin dili tektir, yalan söylemez. Temmuz ayındaki %4,24’lük kayıp, memur ve emeklisinin resmî enflasyon karşısında bile takat getiremeyip ezildiğini alenen göstermiştir. Bu durum bilhassa memur emeklileri için son derece can yakıcı ve gayrikabil-i rücu (geri dönülemez) bir boyuttadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında zam yapılmayacak" vaadinin ifa edilmesi hâlinde, memur ve emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacaktır. Bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesi %8 yerine %10 civarında gerçekleşecektir.

Ancak dikkat edilirse hep "güncelleme" demekteyiz. Enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadıkça buna "zam" demek memur ve emeklilerimize haksızlık olur.

Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?

Ankara kulislerinden esen rüzgârların emekli ve çalışanlar lehine doğru evrilmekte olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

  • Seçim Takvimi ve Tepkiler: 3 yıldır kemerleri son derece sıkılan çalışan ve emeklilerin dermanı kalmamıştır. Parti teşkilatları ve milletvekilleri bu durumu hükûmete sürekli arz etmektedir. Kulislerde "Şimdi değilse ne zaman?" sorusu yüksek sesle dile getirilmektedir.
  • Seyyanen Zam Beklentisi: 3 yıldan beri seyyanen zammı verilmeyen memur emeklisi için bu ocak ayı hayati bir dönüm noktasıdır.
Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

HASILIKELAM: Mutfaktaki yangına essahlı çözüm elzem!

Ömrünü devlete adamış memur emeklileri ile ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük emek harcayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon canavarına yem edilecek birer istatistik tablosu değildir.

Ocak ayı, sadece soğuk rakamların hesaplandığı bir ay değil; sosyal adaletin ve vicdanın test edileceği mühim bir imtihandır.

Hükûmet sadece yasal mevzuat rakamlarıyla yetinmemeli, tüm emeklilerimize başta seyyanen zam olmak üzere kalıcı refah sağlayacak hakiki iyileştirmeleri acilen hayata geçirmelidir.

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İSA KARAKAŞ
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