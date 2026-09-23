Ocak zammında kritik viraj! Memur ve emeklinin maaşı ne olacak?

"ŞİMŞEK VAADİ" VE ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM RÜZGÂRI

Matematiğin dili tektir, yalan söylemez. Temmuz ayındaki %4,24’lük kayıp, memur ve emeklisinin resmî enflasyon karşısında bile takat getiremeyip ezildiğini alenen göstermiştir. Bu durum bilhassa memur emeklileri için son derece can yakıcı ve gayrikabil-i rücu (geri dönülemez) bir boyuttadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında zam yapılmayacak" vaadinin ifa edilmesi hâlinde, memur ve emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacaktır. Bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesi %8 yerine %10 civarında gerçekleşecektir.

Ancak dikkat edilirse hep "güncelleme" demekteyiz. Enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadıkça buna "zam" demek memur ve emeklilerimize haksızlık olur.