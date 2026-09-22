BM Zirvesi'nde dikkat çeken görüntü! Şara, koltuğunu sandalyeyle değiştirdi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Şara'nın kendisi için hazırlanan protokol koltuğu yerine vatandaşların oturduğu sandalyeyi tercih etmesi dikkat çekti.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile görüşmesinin gerçekleştirileceği salonda Suriye topluluk temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı öncesinde salona gelen Şara, kendisi ve Şeybani için hazırlanan protokol koltuklarında oturmak yerine dikkat çeken bir tercih yaptı. Şara, protokol koltuklarının kaldırılmasını ve yerine salondaki vatandaşların kullandığı sandalyelerin getirilmesini istedi.

BM Zirvesinde dikkat çeken görüntü! Şara, koltuğunu sandalyeyle değiştirdi

"MÜTEVAZILIKTAN İSTEDİĞİMİ SANDILAR AMA..."

Şara, geçtiğimiz yıl BM Zirvesi'nde de benzer bir durum yaşandığını hatırlatarak, “Geçtiğimiz yıl mütevazılıktan istediğimi sandılar, koltuk rahat değil.” ifadelerini kullandı.

Şara'nın protokol koltuğunu değiştirerek vatandaşların oturduğu sandalyeye geçmesi salonda dikkat çeken anlardan biri oldu.

Şara, geçen yıl düzenlenen BM Zirvesi'nde de benzer bir davranışta bulunmuştu. O dönem Şeybani'ye standart sandalye verildiğini gören Şara, kendisi için hazırlanan koltuğun kaldırılmasını istemiş ve aynı sandalyeden talep etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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