Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Vefat ettiği yerde toplandılar! Yavuz Sultan Selim Han unutulmadı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Osmanlının 9. padişahı Yavuz Sultan Selim vefat yıl dönümünde unutulmadı. 506 yıl önce Tekirdağ Muratlı'da vefat eden Selim Han, ilçe halkı tarafından anıldı.

Kaydet
|

9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim miladi 22 Eylül 1520'de Tekirdağ Muratlı ilçesinde hayatını kaybetti.

Çorlu'ya bağlı ilçe sınırlarında bulunan ordugâhında, sırtında çıkan büyük bir çıban yüzünden 49 yaşında vefattı üzerine oğlu Süleyman Han tahta geçti.

Türbesi İstanbul Fatih ilçesindeki Yavuz Selim Camii'nde yer alıyor.

Vefatının üzerinden 506 yıl geçmesine rağmen fetihleriyle İslam alemini tek bayrak altında birleştirmesi, İstanbul'u hilafet merkezi yapması ve kısa sürede pek çok hizmetiyle unutulmuyor.

Vefat ettiği yerde toplandılar! Yavuz Sultan Selim unutulmadı
Başlık ResmiVefat ettiği yerde toplandılar! Yavuz Sultan Selim unutulmadı

KAN VE GÖZYAŞI DİNMİYOR

Muratlı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşuyla başlandı.

Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan Yavuz Sultan Selim belgeselinin gösterildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Yavuz Sultan Selim'in hayatı ve Osmanlı tarihindeki yeri anlatıldı. Osmanlı döneminde uzun yıllar huzur ve istikrarın hâkim olduğu yerlerde günümüzde savaşın ve gözyaşının dinmediği vurgulandı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Yavuz Sultan Selim'in padişahlar arasında halifelik makamıyla özdeşleşen ilk hükümdar olarak tarihteki yerinin altı çizildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, programda yaptığı konuşmada, Yavuz Sultan Selim'i rahmetle andıklarını söyledi.
Başlık ResmiAK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, programda yaptığı konuşmada, Yavuz Sultan Selim'i rahmetle andıklarını söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç de Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatından sahneler sundu.

Konuşmalardan sonra Mehteran Takımı gösteri sundu.

Etkinlik kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yavuz Sultan Selim'i konu alan fotoğraf ve kitap sergisi de açıldı.

Yavuz Sultan Selim'e ilişkin fotoğraf ve kitapların yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Programa, AK Parti ve MHP'nin il teşkilatları ile vatandaşlar katıldı.

Vefat ettiği yerde toplandılar! Yavuz Sultan Selim unutulmadı
Başlık ResmiVefat ettiği yerde toplandılar! Yavuz Sultan Selim unutulmadı
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"İHMALİ OLANLAR TESPİT EDİLECEK
Bakan Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
1 SUÇTAN CEZA 1 SUÇTAN BERAAT
1 SUÇTAN CEZA 1 SUÇTAN BERAAT
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun için karar
TÜM MÜŞTERİLERİNE MESAJ ATTI!
TÜM MÜŞTERİLERİNE MESAJ ATTI!
Tudors veri sızıntısını duyurdu
AKOM SAAT VERDİ
AKOM SAAT VERDİ
Metrekare başına 40 kg yağış düşecek
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
"MÜTEVAZILIKTAN SANDILAR..."
Zirveye damga vurdu: Koltuğunu sandalyeyle değiştirdi
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Beşiktaşlı yıldız için kötü haberi Sırplar duyurdu
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
'Soykırım mimarı', o sözleri hazmedemedi
KÜRESEL AKARYAKIT KRİZİ!
KÜRESEL AKARYAKIT KRİZİ!
Dizel fiyatları ABD ve Avrupa'da rekor kırıyor
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
ÖNCE KAFATASI ŞİMDİ TAKMA DİŞ!
ÖNCE KAFATASI ŞİMDİ TAKMA DİŞ!
Ormandaki sırrı Adli Tıp raporu çözecek
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
BM Zirvesi'nde dikkat çeken görüntü! Şara, koltuğunu sandalyeyle değiştirdi
Şara, koltuğunu sandalyeyle değiştirdi
Kaydet
Kocaeli'de sağanak alarmı! Vatandaşlar demir korkuluklara tırmandı
Dereye dönen yollarda vatandaşlar demir korkuluklara tırmandı
Kaydet
ABD Başkanı Trump, BM'de konuşuyor: İran terör sponsorudur
Trump: Amerika geri döndü
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.