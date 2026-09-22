Vefat ettiği yerde toplandılar! Yavuz Sultan Selim Han unutulmadı

Osmanlının 9. padişahı Yavuz Sultan Selim vefat yıl dönümünde unutulmadı. 506 yıl önce Tekirdağ Muratlı'da vefat eden Selim Han, ilçe halkı tarafından anıldı.

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9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim miladi 22 Eylül 1520'de Tekirdağ Muratlı ilçesinde hayatını kaybetti.

Çorlu'ya bağlı ilçe sınırlarında bulunan ordugâhında, sırtında çıkan büyük bir çıban yüzünden 49 yaşında vefattı üzerine oğlu Süleyman Han tahta geçti.

Türbesi İstanbul Fatih ilçesindeki Yavuz Selim Camii'nde yer alıyor.

Vefatının üzerinden 506 yıl geçmesine rağmen fetihleriyle İslam alemini tek bayrak altında birleştirmesi, İstanbul'u hilafet merkezi yapması ve kısa sürede pek çok hizmetiyle unutulmuyor.

Vefat ettiği yerde toplandılar! Yavuz Sultan Selim unutulmadı

KAN VE GÖZYAŞI DİNMİYOR

Muratlı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşuyla başlandı.

Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan Yavuz Sultan Selim belgeselinin gösterildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Yavuz Sultan Selim'in hayatı ve Osmanlı tarihindeki yeri anlatıldı. Osmanlı döneminde uzun yıllar huzur ve istikrarın hâkim olduğu yerlerde günümüzde savaşın ve gözyaşının dinmediği vurgulandı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Yavuz Sultan Selim'in padişahlar arasında halifelik makamıyla özdeşleşen ilk hükümdar olarak tarihteki yerinin altı çizildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, programda yaptığı konuşmada, Yavuz Sultan Selim'i rahmetle andıklarını söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç de Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatından sahneler sundu.

Konuşmalardan sonra Mehteran Takımı gösteri sundu.

Etkinlik kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yavuz Sultan Selim'i konu alan fotoğraf ve kitap sergisi de açıldı.

Yavuz Sultan Selim'e ilişkin fotoğraf ve kitapların yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Programa, AK Parti ve MHP'nin il teşkilatları ile vatandaşlar katıldı.

Vefat ettiği yerde toplandılar! Yavuz Sultan Selim unutulmadı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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