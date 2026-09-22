Küresel akaryakıt krizi sürüyor! Dizel fiyatları ABD ve Avrupa'da rekor kırıyor

Küresel enerji krizi ülkeleri etkilemeye devam ediyor. İran ve Ukrayna'daki savaşların büyük üreticilerin dizel ihracatını azaltmasıyla yakıt fiyatları Avrupa ve ABD'de rekor seviyelere yükseldi.

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İran ve Ukrayna'daki savaşların Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi önemli üreticilerin dizel ihracatını azaltması, Avrupa ve ABD'de dizel fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu. Reuters'ın haberine göre, Avrupa'da dizel vadeli işlemleri geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fiyatlar yıl başına göre iki kattan fazla arttı.

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Orta Doğu'nun dizel ihracatı mart-ağustos döneminde yıllık bazda yarı yarıya azalarak günlük 800 bin varile geriledi. Enerji ve emtia piyasalarına ilişkin veri sağlayan bir analiz şirketi, platformu olan Kpler verilerine göre bölge, 2025'te Avrupa'nın dizel ithalatının yaklaşık yüzde 41'ini karşılıyordu. Rusya'nın da Ukrayna saldırıları nedeniyle rafineri üretiminin düşmesinin ardından temmuz ayında dizel ihracatını yasaklaması, bazı ülkeleri alternatif tedarik kaynakları aramaya yöneltti.

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ABD'DE DİZEL FİYATI GALON BAŞINA 6 DOLARIN ÜSTÜNDE

ABD'de ortalama perakende dizel fiyatı bu ay ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Avrupa'daki Amsterdam-Rotterdam-Anvers bölgesinin dizel stokları da 10 Eylül itibarıyla yılın bu dönemi için en düşük seviyeye geriledi.

Asya'da ise dizel fiyatları Orta Doğu ve Rusya'daki arz kesintileri nedeniyle yüksek seyretmeye devam ediyor. Çin'in dizel ihracatı nisan-haziran döneminde yüzde 26 azalırken, ağustosta toparlanarak günlük 320 bin varile ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansı, birçok rafinerinin kapasite sınırlarına yakın çalıştığını ve bunun önümüzdeki aylarda arzın daha da sıkılaşması ve fiyatların yükselmesi riskini artırdığını belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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