Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Küresel akaryakıt krizi sürüyor! Dizel fiyatları ABD ve Avrupa'da rekor kırıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Küresel akaryakıt krizi sürüyor! Dizel fiyatları ABD ve Avrupa'da rekor kırıyor
Başlık ResmiKüresel akaryakıt krizi sürüyor! Dizel fiyatları ABD ve Avrupada rekor kırıyor

Küresel enerji krizi ülkeleri etkilemeye devam ediyor. İran ve Ukrayna'daki savaşların büyük üreticilerin dizel ihracatını azaltmasıyla yakıt fiyatları Avrupa ve ABD'de rekor seviyelere yükseldi.

Kaydet
|

İran ve Ukrayna'daki savaşların Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi önemli üreticilerin dizel ihracatını azaltması, Avrupa ve ABD'de dizel fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu. Reuters'ın haberine göre, Avrupa'da dizel vadeli işlemleri geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fiyatlar yıl başına göre iki kattan fazla arttı.

ÖNERİLEN HABERLER
Gelecekte küresel ekonomiye ne olacak? Ekonomistler yanıtladı
EKONOMİ

Gelecekte küresel ekonomiye ne olacak? Ekonomistler yanıtladı

Orta Doğu'nun dizel ihracatı mart-ağustos döneminde yıllık bazda yarı yarıya azalarak günlük 800 bin varile geriledi. Enerji ve emtia piyasalarına ilişkin veri sağlayan bir analiz şirketi, platformu olan Kpler verilerine göre bölge, 2025'te Avrupa'nın dizel ithalatının yaklaşık yüzde 41'ini karşılıyordu. Rusya'nın da Ukrayna saldırıları nedeniyle rafineri üretiminin düşmesinin ardından temmuz ayında dizel ihracatını yasaklaması, bazı ülkeleri alternatif tedarik kaynakları aramaya yöneltti.

Küresel akaryakıt krizi sürüyor! Dizel fiyatları ABD ve Avrupada rekor kırıyor
Başlık ResmiKüresel akaryakıt krizi sürüyor! Dizel fiyatları ABD ve Avrupada rekor kırıyor

ABD'DE DİZEL FİYATI GALON BAŞINA 6 DOLARIN ÜSTÜNDE

ABD'de ortalama perakende dizel fiyatı bu ay ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Avrupa'daki Amsterdam-Rotterdam-Anvers bölgesinin dizel stokları da 10 Eylül itibarıyla yılın bu dönemi için en düşük seviyeye geriledi.

Asya'da ise dizel fiyatları Orta Doğu ve Rusya'daki arz kesintileri nedeniyle yüksek seyretmeye devam ediyor. Çin'in dizel ihracatı nisan-haziran döneminde yüzde 26 azalırken, ağustosta toparlanarak günlük 320 bin varile ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansı, birçok rafinerinin kapasite sınırlarına yakın çalıştığını ve bunun önümüzdeki aylarda arzın daha da sıkılaşması ve fiyatların yükselmesi riskini artırdığını belirtti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"İHMALİ OLANLAR TESPİT EDİLECEK
Bakan Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
METREKAREYE 40 KG YAĞIŞ DÜŞECEK
METREKAREYE 40 KG YAĞIŞ DÜŞECEK
AKOM saat verdi! İstanbul'da sağanak alarmı
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
'Soykırım mimarı', o sözleri hazmedemedi
KÜRESEL AKARYAKIT KRİZİ!
KÜRESEL AKARYAKIT KRİZİ!
Dizel fiyatları ABD ve Avrupa'da rekor kırıyor
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Beşiktaşlı yıldız için kötü haberi Sırplar duyurdu
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili açıklama
Bakan Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili açıklama
Kaydet
Doğa Sigorta'dan açıklama: Faaliyetlerimiz kesintisiz olarak, tam kapasiteyle devam etmektedir
Doğa Sigorta'dan açıklama: Faaliyetlerimiz kesintisiz olarak, tam kapasiteyle devam etmektedir
Kaydet
AKOM saat verdi! İstanbul'da sağanak alarmı: Metrekare başına 40 kg yağış düşecek
AKOM saat verdi! İstanbul'da sağanak alarmı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.