ÖZEL│Kartal'ın genç yıldızı İlhan Fakılı’yı eski hocası Mazeyrat anlattı: Neymar’ın yeteneğine sahip

Beşiktaş’ta İlhan Fakılı, 13 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım aday kadrosuna davet ediledi. Fakılı'nın Clermont'ta beraber çalıştığı eski teknik direktörü Sebastien Mazeyrat, genç futbolcunun son dönemdeki performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş’ın sezon başında Clermont’tan transfer ettiği İlhan Fakılı, kanatlardaki etkili oyunuyla kalitesini sahaya yansıtmayı başardı. Fakılı, Süper Lig ve Avrupa maçlarında sergilediği performansla siyah-beyazlıların hücumdaki en önemli güçlerinden biri oldu. Şimdilerde Clermont’ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Sebastien Mazeyrat, eski öğrencisiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Mazeyrat, yıldız adayının teknik özelliklerini Neymar’a benzettiğini vurguladı.

MAZEYRAT: TEKNİĞİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Öğrencisini ilk olarak keşfettiği ve beraber çalıştığı dönemi açıklayan antrenör Sébastien Mazeyrat, “Akademi direktörü olduğum dönemde, bölgedeki gözlemcimizin (scout) raporu üzerine Clermont'taki bir deneme kampında İlhan'ı keşfettim. Bizimle ve U17 antrenörüyle 3 gün geçirdi. Fiziksel açıdan çelimsiz olsa da ortalamanın üzerinde bir tekniğe ve etkili çözümler üretme becerisine sahip olduğunu hemen fark ettik. Bu bizim için bir sorun değildi çünkü zaten zor durumların içinden sıyrılmasını sağlayan bir çevikliğe sahipti. İlhan ile ilk kez Gambardella Kupası (Fransa U17/U18 Kupası) kapsamında çalıştım, bu süreç bizi Stade de France'taki finale taşımış ancak finalde Monaco'ya kaybetmiştik.” dedi.

İlhan Fakılı, Beşiktaş'ta 13 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

“YETENEĞİ VE TEKNİĞİYLE NEYMAR’A BENZETİYORUM”

İlhan Fakılı’nın bireysel özelliklerine dikkat çeken Mazeyrat, “Üst düzey bir tekniğe ve büyük bir potansiyele sahip. Pozisyon üretme yeteneğini kısıtlamadan tekniğini etkili hale getirmek gerekiyordu. Oyun içindeki etkinliği ve doğru tercihleri yapma becerisi konusunda çok büyük ilerleme kaydetti. Rakibini eksiltme yeteneği, top tekniği, sergilediği özgüvenli oyun ve öngörülemez yönünden dolayı onu Neymar’a benzetiyorum.” diye konuştu.

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda 130 maçta 80 gol kaydetti.

“BEŞİKTAŞ ONUN HAYALİYDİ”

20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’ı tercih etme sürecine değinen deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Transferi hakkında pek fazla bilgi edinemedim ama kulübe katılabilmenin hem kendisi hem de ailesi için bir hayal olduğunu biliyorum. Beşiktaş'a transfer olmak İlhan için inanılmaz bir fırsat. Eğer bunun doğru tercih olduğuna inandıysa kesinlikle haklıdır. Fransa'dan bakıldığında yabancı bir kulüpte kendini kabul ettirmenin zaten kolay olmadığı bir gerçek ancak bu kadar genç yaşta bunu başarmak çok daha zor. Yine de etrafında çok iyi oyuncular olduğunda -ki takımda bu oyunculardan fazlasıyla var- yetenekleri çok daha fazla ön plana çıkıyor.

“DİĞER HÜCUMCULARDAN FARKLI”

Gelecek vadeden ismin siyah-beyazlı ekibin hücum gücüne katkısını değerlendiren 47 yaşındaki antrenör, “Bence onun rahat oyun yapısı Beşiktaş'ın hücumuna artı bir değer katabilir. Bire birde rakiplerini eksiltebiliyor, oyunun merkezine inebiliyor, pasörlük yapabiliyor ve dar alanlarda çok etkili olabiliyor. Ayrıca hem sağ hem de sol ayağıyla gol atabiliyor. Benim için İlhan, Beşiktaş'ın diğer hücum oyuncularından farklı ve onları tamamlayıcı nitelikte.” dedi.

“BASKIYI ÖZGÜVENE DÖNÜŞTÜRDÜ”

Genç yıldız adayının 13 maçta sergilediği 3 gol ve 2 asistlik performansını mental gücüne bağlayan Sébastien Mazeyrat, “İlhan'ın oyunundaki sakinlik ve kontrol konusunda büyük ilerleme kaydettiğini görüyorum. Yeteneklerine olan inancının arttığını ve artık çok daha rahat bir şekilde oynadığını görüyoruz. Beşiktaş gibi bir kulüpteki yoğun baskıyı inanılmaz bir güce ve özgüvene dönüştürmeyi başardı. Beni mutlu eden şey ise onun halinden memnun olduğunu ve tıpkı gençliğindeki gibi oynadığını görmek; zaten gayet iyi bir gelişim göstermiş durumda.” tespitinde bulundu.

“DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKACAK”

İlhan Fakılı’nın bir gün Avrupa’daki diğer üst düzey liglerde de oynayabilecek kapasitede olduğunu belirten Mazeyrat, son olarak şunları söyledi:

Tüm oyuncular için en büyük kulüplerde forma giyebilmek en başta gelen bir hayaldir. Bence eğer kendisi gibi kalmaya devam eder ve kariyerindeki engellere (sakatlıklar, popülerliği yönetme süreci vb.) yakalanmazsa onun daha üst seviyelere çıkabileceğine inanıyorum. Unutmayalım ki o henüz sadece 20 yaşında. Her halükârda İlhan için dileğim bu.

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