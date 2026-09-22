Adana’da 8 çocuk babası Yaşar Akman cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Akman’ın 5 ay önce trafik kazasına karıştığı şüpheliler tarafından öldürüldüğü belirlendi. 400 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında saklandıkları adreste yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. M.B.'nin ifadesinde “Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Ama sırtından vuruldu” diyerek kendini savundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Adana’nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, Yaşar Akman (46) ile F.T. (45) yaklaşık 5 ay önce trafik kazasına karıştı. Meydana gelen hasarın karşılanması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı, Akman ile F.T. arasında husumet başladı.

ARKADAŞI VURDU

F.T., M.B. (27) ile birlikte Yaşar Akman'ın yanına gitti. Tarafların arasındaki kavgada M.B. tabancayla ateş açarak Yaşar Akman'ı ağır yaraladı. F.T. ve M.B. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akman, hayatını kaybetti. 8 çocuk babası Akman'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.

400 saatlik görüntü yerini ele verdi! Cinayetin altından ‘trafik husumeti’ çıktı: Korkutmak için vurdum

400 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 50 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 400 saatlik görüntüyü tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.B. ve F.T.'nin saklandıkları adres tespit edildi. 2 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları evde yakalandı, daha sonra da tutuklandı.

400 saatlik görüntü yerini ele verdi! Cinayetin altından ‘trafik husumeti’ çıktı: Korkutmak için vurdum

"AYAĞINA SIKMAK İSTEDİM SIRTINA GELDİ"

Yaşar Akman’ı öldüren M.B.'nin ifadesinde “Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Ama sırtından vuruldu, öldürme amacım kesinlikle yoktu” diyerek kendini savunurken, F.T. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir dahilim yok. Masumum” diye savundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala